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Ощадбанк виплачує компенсацію за деякі товари — що в списку

16 листопада 2024 06:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Компенсація за купівлю української техніки — як отримати кешбек в Ощадбанку
Шкільні автобуси. Фото: Дніпропетровська ОВА
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Українські підприємці матимуть змогу отримати 15% компенсації за придбання вітчизняної техніки та обладнання вже в 16 банках, серед яких державний Ощадбанк. Міністерство економіки підписало меморандуми з цими банками, що розширює доступ до програми часткової компенсації для підтримки українського виробництва.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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Як отримати компенсацію

"Ми продовжуємо розширювати можливості програми "Зроблено в Україні", щоб підтримати наших виробників і зробити їхню продукцію доступнішою. Сьогодні учасниками програми стали ще три банки з широкою мережею відділень по країні, зокрема "Ощадбанк". Це забезпечить зручність і легкий доступ до компенсації для ще більшої кількості клієнтів", — зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

Він додав, що відомство активно працює над розширенням списку товарів, за придбання яких держава компенсує частину вартості. Наразі перелік охоплює майже 140 видів техніки та обладнання, від автобусів до когенераційних установок.

Згідно з умовами програми, покупці можуть отримати 15% компенсації (без урахування ПДВ) за придбання енергетичного, будівельного, колісного та спеціального обладнання українського виробництва, яке входить до затвердженого списку, з яким можна ознайомитись за посиланням.

Для того щоб взяти участь у програмі, виробникам необхідно:

  • подати електронну заявку до Мінекономіки;
  • надати інформацію про ступінь локалізації, калькуляцію собівартості, технологічні операції та розрахунок питомої ваги витрат на оплату праці.

Після перевірки Мінекономіки товари будуть включені до переліку.

Для того щоб покупцям взяти участь у програмі, потрібно:

  • здійснити оплату техніки та обладнання через уповноважений банк;
  • подати заяву на компенсацію до уповноваженого банку разом із копією платіжного документа та актом приймання-передачі.

Термін подання заявок: для товарів, придбаних до 1 грудня 2024 року, заявки розглядатимуться цього року за умови подання до 5 грудня. Для техніки, придбаної після 1 грудня, компенсація буде нарахована наступного року.

Нагадаємо, у клієнтів Ощадбанку виникають труднощі з оформленням віртуальної картки для зарахування коштів за програмою "Національний кешбек". Зокрема, в мобільному додатку неможливо завершити операцію.

Також ми писали, що в державному Ощадбанку дали поради, як діяти у разі ненадходжень компенсацій за програмою "Національний кешбек". Таке може статися з кількох причин.

Мінекономіки Ощадбанк гроші компенсація платформа "Зроблено в Україні"

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