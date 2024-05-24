Ощадбанк обновил тарифы на снятие средств — что изменится с 1 июня

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "Ощадбанк" предупредило своих клиентов о тарифных изменениях. Обновления вступят в силу с 1 июня 2024 года.

Об этом говорится на официальном портале банковского учреждения.

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В банке обратились к владельцам карт, отметив, что будут введены новые тарифы за обслуживание счета.

Очередные тарифные изменения, которые вступят в силу уже через несколько дней, принял продуктовый комитет финучреждения.

Согласно решению, изменены тарифы за обслуживание текущих счетов с использованием карт, утвержденных постановлением №124 правления банка от 16 апреля 2009 года, в части отмены комиссионного вознаграждения за выдачу денег через отделение по реквизитам счетов, арестованным органами государственной исполнительной службы или частными исполнителями.

В банке отметили, что по правилам на протяжении месяца со счетов, на которые наложен арест, разрешается снимать лимитированную сумму. Ее размер не может превышать две минимальные зарплаты на 1 января 2024 года, то есть 14,2 тыс. гривен.

Клиенты банка могут ознакомиться с нововведениями в ближайшем отделении или на официальном портале.

Блокировка счетов клиентов Ощадбанка

Ранее мы писали, что клиенты Ощадбанка жалуются на игнорирование постановлений исполнительной службы по разблокированию счетов. Поэтому граждане не имеют доступа к собственным средствам.

На портале отзывов о работе банков "Минфин" украинцы массово пишут, что приходится ждать слишком долго. Многие ожидают разблокировки на основе постановления о снятии ареста еще с апреля этого года.

Что еще стоит знать

Напомним, Ощадбанк обновил правила для клиентов, получающих пенсии на карты. Специалисты обратились к своим клиентам с важным разъяснением относительно возобновления заблокированных пенсионных выплат.

Также мы писали, что Ощадбанк объявил о возможности для бизнеса, сферой деятельности которого является производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), получение финансовой помощи. Соответствующие гранты можно оформить через портал госуслуг "Дія".