Ощадбанк оновив тарифи на зняття коштів — що зміниться з 1 червня

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "Ощадбанк" попередила власних клієнтів про тарифні зміни. Оновлення набудуть чинності з 1 червня 2024 року.

Про це йдеться на офіційному порталі банківської установи.

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Які зміни для клієнтів банку з 1 червня

У банку звернулись до власників карток, зазначивши, що будуть запроваджені нові тарифи за обслуговування рахунку.

Чергові тарифні зміни, які мають набути чинності вже за кілька днів, ухвалив продуктовий комітет фінустанови.

Згідно з рішенням, змінено тарифи за обслуговування поточних рахунків з використанням карток, затверджених постановою №124 правління банку від 16 квітня 2009 року, в частині скасування комісійної винагороди за видачу грошей через відділення за реквізитами рахунків, які арештували органи державної виконавчої служби чи приватні виконавці.

У банку зауважили, що за правилами, за місяць з рахунків, на які накладено арешт, дозволяється знімати лімітовану суму. Її розмір не може перевищувати дві мінімальні зарплати станом на 1 січня 2024 року, тобто 14,2 тис. гривень.

Клієнти банку можуть ознайомитись з нововведеннями у найближчому відділенні чи на офіційному порталі.

Блокування рахунків клієнтів Ощадбанку

Раніше ми писали, що клієнти Ощадбанку скаржаться на ігнорування постанов виконавчої служби щодо розблокування рахунків. Через це громадяни не мають доступу до власних коштів.

На порталі відгуків про роботу банків "Мінфін" українці масово пишуть, що доводиться чекати надто довго. Багато хто очікує на розблокування на основі постанови про зняття арешту ще з квітня цього року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Ощадбанк оновив правила для клієнтів, які отримують пенсії на картки. Фахівці звернулись до своїх клієнтів із важливим роз’ясненням щодо поновлення заблокованих пенсійних виплат.

Також ми писали, що Ощадбанк оголосив про можливість для бізнесу, сферою діяльності якого є виробництво безпілотних літальних апаратів (БпЛА), отримання фінансової допомоги. Відповідні гранти можна оформити через портал держпослуг "Дія".