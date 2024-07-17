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Ощадбанк ввел новую услугу для клиентов — детали

17 июля 2024 10:07
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк запустил полезный сервис для клиентов – что стало доступно
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Государственное финучреждение "Ощадбанк" ввело новую услугу для своих премиум-клиентов. Речь идет о сервисе "Инвестиционные исследования", что предоставит детальный анализ возможностей для повышения эффективности инвестиционных решений.

Об этом сообщил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов в Телеграм.

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Возможности услуги "Инвестиционные исследования" от Ощада

Как отмечается, благодаря сервису "Инвестиционные исследования" можно получить не только необходимую информацию, но и практическую поддержку экспертов при формировании желаемого инвестиционного портфеля, а именно:

  • четкую структуру и список конкретных активов, входящих в инвестиционный портфель;
  • оценку потенциальной доходности предлагаемых инвестиций;
  • профессиональную и доступную аналитику по каждому из инструментов;
  • консультации специалистов по инвестициям;
  • помощь на всех этапах, начиная с обращения до инвестирования.

"Профессиональный и детальный анализ инвестиционных возможностей для повышения эффективности Ваших инвестиционных решений. С нами Вы получите не просто информацию, но и практическую поддержку и помощь от наших экспертов в формировании вашего инвестиционного портфеля", — говорится в сообщении пресс-службы банка.

Для того, чтобы получить отчет об инвестиционном портфеле, соответствующем риск-профилю, или другие услуги от Oschadbank Premium Banking, нужно оставить заявку на сайте банка по ссылке на консультацию или обратиться к премиум-менеджеру.

Что еще стоит знать

Напомним, в "Ощадбанке" стартовала инициатива по усилению энергонезависимости клиентов на фоне сложной ситуации в энергетической сфере. Теперь у финучреждения доступны льготные кредиты на покупку альтернативных источников электроэнергии.

Ранее мы писали, что клиенты Ощадбанка жалуются на блокирование счетов без объяснений. При этом на сайте Министерства юстиции или портале госуслуг "Дія" нет открытых исполнительных производств.

Ощадбанк банки бизнес клиенты услуги

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