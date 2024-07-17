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Ощадбанк запровадив нову послугу для клієнтів — деталі

17 липня 2024 10:07
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк запустив корисний сервіс для клієнтів — що стало доступно
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Державна фінустанова "Ощадбанк" запровадила нову послугу для своїх преміум-клієнтів. Йдеться про сервіс "Інвестиційні дослідження", що надасть детальний аналіз можливостей для підвищення ефективності інвестиційних рішень.

Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов у Телеграм.

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Можливості послуги "Інвестиційні дослідження" від Ощаду

Як зазначається, завдяки сервісу "Інвестиційні дослідження" можна отримати не лише необхідну інформацію, а й практичну підтримку експертів під час формування бажаного інвестиційного портфеля, а саме:

  • чітку структуру та список конкретних активів, що входять до інвестиційного портфеля; 
  • оцінку потенціальної дохідності запропонованих інвестицій;
  • професійну та доступну аналітику щодо кожного з інструментів;
  • консультації спеціалістів з інвестицій;
  • допомогу на всіх етапах, починаючи зі звернення до інвестування.

"Професійний та детальний аналіз інвестиційних можливостей для підвищення ефективності Ваших інвестиційних рішень. З нами Ви отримаєте не просто інформацію, а й практичну підтримку та допомогу від наших експертів у формуванні вашого інвестиційного портфеля", — йдеться у повідомленні пресслужби банку.

Для того, щоб отримати звіт про інвестиційний портфель, що відповідає ризик-профілю, чи інші послуги від Oschadbank Premium Banking, потрібно залишити заявку на сайті банку за посиланням на консультацію або звернутися до преміум-менеджера.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в "Ощадбанку" стартувала ініціатива з посилення енергонезалежності клієнтів на тлі складної ситуації в енергетичній сфері. Тепер у фінустанові доступні пільгові кредити на купівлю альтернативних джерел електроенергії.

Раніше ми писали, що клієнти Ощадбанку скаржаться на блокування рахунків без жодних пояснень. При цьому на сайті Міністерства юстиції чи порталі держпослуг "Дія" немає відкритих виконавчих проваджень.

Ощадбанк банки бізнес клієнти послуги

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