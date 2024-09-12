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Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

12 сентября 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк блокирует все деньги на счетах пенсионеров — объяснение банка
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Клиент госфинучреждения "Ощадбанк", который является пенсионером, пожаловался на блокировку всей суммы на счете. В банке дали объяснение, почему на 100% закрывают доступ к пенсионным счетам.

Об этом сообщается на странице банка в соцсети Facebook.

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Как отмечается в сообщении клиента финучреждения, Ощадбанк полностью заблокировал пенсионный счет, в то время как якобы для пенсионеров должны арестовывать лишь часть средств.

"А почему накладываете арест на 100% пенсионного счета? Можно ведь только 20", — говорится в вопросе клиента.

Представитель банка сообщил, что финучреждение по исполнительному производству может блокировать все средства, ведь нет такого понятия, как "пенсионный" счет.

Деньги от Пенсионного фонда Украины (ПФУ) поступают пенсионерам на счета государственного банка, не имеющих специального назначения. Поэтому пенсионеры не являются исключением в вопросе ареста счетов.

"Пенсионный счет не является счетом специального назначения, и на него может быть полностью наложен арест по полученному исполнительному производству. Если в банк поступит постановление о его снятии, счет будет разблокирован", — говорится в ответе.

 

Сбербанк жалобы
Источник: страница в Fb Ощадбанке

Согласно законодательным нормам, на снятие средств с арестованных счетов в течение месяца установлены лимиты. До снятия разрешается денежная сумма, которая не может превышать две минимальные заработные платы. По состоянию на начало 2024 года "минималка" выросла до 7,1 тыс. гривен. Таким образом, лимитированная сумма равна 14,2 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, Ощадбанк ограничивает доступ клиентов к средствам во время карточных операций. Одна клиентка сообщила, что банк без предупреждения ввел ограничение использования средств.

Также сообщалось, что Ощадбанк дал объяснение клиентам относительно срока действия платежных карточек, который подходит к концу 30 сентября 2024 года. С таким вопросом обращаются граждане.

Ощадбанк банки пенсионеры деньги арест банковские счета

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