Клиенты Ощадбанка жалуются на то, что банк вгоняет их в искусственные долги — детали

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного Ощадбанка жалуются, что банк взимает больше средств, чем есть на счете, по решению исполнительной службы. Проблема в том, что арестовываются суммы, поступающие на карты для социальных выплат, что приводит к образованию задолженности по счету.

Об этом рассказывает "Эксперт" со ссылкой на портал "Минфин", где можно оставлять отзывы о работе банков.

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Подробнее о жалобах

Одна жалоба описывает ситуацию, когда банк списал арестованные средства с карты для социальных выплат, даже когда баланс карты уже был в минусе. Клиент возмущен тем, что банк блокирует несуществующие суммы, создавая искусственный долг.

Клиенты отмечают, что списанные средства не отражаются в системе "Дія" в течение нескольких месяцев, что создает дополнительные трудности. В Ощадбанке объясняют, что из-за технических ограничений не всегда есть возможность создать отдельный счет для социальных выплат.

Если счет для получения зарплаты, пенсии или социальной помощи является обычным текущим, арест может быть наложен на все доступные средства, включая целевые выплаты. Это происходит из-за невозможности отделить целевые выплаты от других средств на одном счете.

Ощадбанк в ответ на жалобы объясняет, что проблема возникает из-за технических ограничений. Социальные выплаты, такие как зарплаты, пенсии, стипендии или пособия, зачисляются на текущий счет, также используемый для личных нужд клиента. Поэтому банк не имеет возможности открыть отдельный счет исключительно для социальных выплат.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы жалуются на взыскание комиссии за оплату коммунальных услуг в государственном банке без объявления суммы. Сообщает постфактум о списании средств за услугу Ощадбанка.

Мы также писали, что клиент Ощадбанка, являющегося пенсионером, пожаловался на блокировку всей суммы на счете. В банке дали объяснение, почему на 100% закрывают доступ к пенсионным счетам.