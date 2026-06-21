Ощадбанк взимает комиссию за изменение PIN-кода: как не платить
Государственное финансовое учреждение "Ощадбанк" взимает комиссию за услугу смены PIN-кода банковских карт в рамках утвержденных правил. Однако на соответствующие операции установлена отдельная тарификация, и, зная ее особенности, клиенты могут избежать переплаты.
Об этом свидетельствует обновленная информация банка о тарифах, сообщают Новини.LIVE.
Какие правила действуют при смене PIN-кода карт в Ощадбанке
Согласно условиям, владельцы карт могут многократно менять PIN-коды. При открытии счета гражданам предоставляется возможность самостоятельно выбрать произвольную комбинацию из четырех цифр.
Для выполнения такой процедуры доступно несколько вариантов, часть из которых платная:
- Через приложение "Мобильный Ощад";
- В чат-боте Ощадбанка;
- Через POS-терминал в отделении банка;
- В банкомате или платежном терминале;
- По номеру телефона в контакт-центр.
В частности, клиенты могут изменить код с помощью голосовых команд по номеру: 0 800 210 800. Во время разговора необходимо сообщить о желании изменить PIN-код и назвать последние четыре цифры карты, для которой требуется изменение.
Также граждане могут внести изменения в приложении "Мобильный Ощад". Для этого необходимо:
- указать карту, для которой требуется смена PIN-кода;
- зайти в раздел "Настройки карты";
- выбрать "Настройки PIN-кода";
- указать новую комбинацию из четырех цифр.
Какие комиссии предусмотрены за смену кода в Ощадбанке
По данным банка, сразу после первого подтверждения PIN-кода карта активируется и считается готовой к использованию. При этом клиент в любой момент может его изменить.
Согласно тарифной сетке, для такой услуги действуют отдельные правила. А именно:
- при первой попытке изменения PIN-кода комиссия не взимается;
- каждая последующая попытка будет стоить 15 грн.
В то же время в банке отметили, что для клиентов действует бесплатный вариант такой услуги: смена кода через приложение "Мобильный Ощад" не предусматривает взимания комиссии.
Еще Новини.LIVE сообщали, для кого из клиентов Ощадбанка изменят тарифы. С 1 июля этого года государственное учреждение планирует скорректировать правила для ряда операций с картами в тарифном пакете MORE. В частности, не будет взиматься комиссия за пополнение счетов наличными без карты в POS-терминалах.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что сотрудники Ощадбанка могут предлагать пенсионерам платные договоры страхования при оформлении карт. В банке пояснили, что речь идет лишь о рекомендации. Клиенты могут отказаться от нее и не переплачивать за обновление карты.
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