Ощадбанк взимает комиссию за изменение PIN-кода: как не платить

Человек держит карту, отделение банка. Фото: Ощадбанк, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Государственное финансовое учреждение "Ощадбанк" взимает комиссию за услугу смены PIN-кода банковских карт в рамках утвержденных правил. Однако на соответствующие операции установлена отдельная тарификация, и, зная ее особенности, клиенты могут избежать переплаты.

Об этом свидетельствует обновленная информация банка о тарифах, сообщают Новини.LIVE.

Какие правила действуют при смене PIN-кода карт в Ощадбанке

Согласно условиям, владельцы карт могут многократно менять PIN-коды. При открытии счета гражданам предоставляется возможность самостоятельно выбрать произвольную комбинацию из четырех цифр.

Для выполнения такой процедуры доступно несколько вариантов, часть из которых платная:

Через приложение "Мобильный Ощад"; В чат-боте Ощадбанка; Через POS-терминал в отделении банка; В банкомате или платежном терминале; По номеру телефона в контакт-центр.

В частности, клиенты могут изменить код с помощью голосовых команд по номеру: 0 800 210 800. Во время разговора необходимо сообщить о желании изменить PIN-код и назвать последние четыре цифры карты, для которой требуется изменение.

Также граждане могут внести изменения в приложении "Мобильный Ощад". Для этого необходимо:

указать карту, для которой требуется смена PIN-кода;

зайти в раздел "Настройки карты";

выбрать "Настройки PIN-кода";

указать новую комбинацию из четырех цифр.

Какие комиссии предусмотрены за смену кода в Ощадбанке

По данным банка, сразу после первого подтверждения PIN-кода карта активируется и считается готовой к использованию. При этом клиент в любой момент может его изменить.

Согласно тарифной сетке, для такой услуги действуют отдельные правила. А именно:

при первой попытке изменения PIN-кода комиссия не взимается;

каждая последующая попытка будет стоить 15 грн.

В то же время в банке отметили, что для клиентов действует бесплатный вариант такой услуги: смена кода через приложение "Мобильный Ощад" не предусматривает взимания комиссии.

Еще Новини.LIVE сообщали, для кого из клиентов Ощадбанка изменят тарифы. С 1 июля этого года государственное учреждение планирует скорректировать правила для ряда операций с картами в тарифном пакете MORE. В частности, не будет взиматься комиссия за пополнение счетов наличными без карты в POS-терминалах.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что сотрудники Ощадбанка могут предлагать пенсионерам платные договоры страхования при оформлении карт. В банке пояснили, что речь идет лишь о рекомендации. Клиенты могут отказаться от нее и не переплачивать за обновление карты.