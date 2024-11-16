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Ощадбанк выплачивает компенсацию за некоторые товары — список

16 ноября 2024 06:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Компенсация за покупку украинской техники — как получить кэшбек в Ощадбанке
Школьные автобусы. Фото: Днепропетровская ОВА
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Украинские предприниматели могут получить 15% компенсации за приобретение отечественной техники и оборудования уже в 16 банках, среди которых государственный Ощадбанк. Министерство экономики подписало меморандумы с этими банками, что расширяет доступ к программе частичной компенсации для поддержки украинского производства.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Как получить компенсацию

"Мы продолжаем расширять возможности программы "Сделано в Украине", чтобы поддержать наших производителей и сделать их продукцию более доступной. Сегодня участниками программы стали еще три банка с широкой сетью отделений по стране, в частности "Ощадбанк". Это обеспечит удобство и легкий доступ к компенсации для еще большего количества клиентов", — отметил заместитель министра экономики Андрей Телюпа.

Он добавил, что ведомство активно работает над расширением списка товаров, за покупку которых государство компенсирует часть стоимости.

Согласно условиям программы, покупатели могут получить 15% компенсации (без учета НДС) за приобретение энергетического, строительного, колесного и специального оборудования украинского производства, входящего в утвержденный список, с которым можно ознакомиться по ссылке.

Для того чтобы принять участие в программе, производителям необходимо:

  • подать электронную заявку в Минэкономики;
  • предоставить информацию о степени локализации, калькуляции себестоимости, технологических операциях и расчете удельного веса затрат на оплату труда.

После проверки Минэкономики товары будут включены в список.

Для того чтобы покупателям принять участие в программе, нужно:

  • осуществить оплату техники и оборудования через уполномоченный банк;
  • подать заявление на компенсацию в уполномоченный банк вместе с копией платежного документа и актом приема-передачи.

Срок подачи заявок: для товаров, приобретенных до 1 декабря 2024 года, заявки будут рассматриваться в этом году при условии подачи до 5 декабря. Для техники, приобретенной после 1 декабря, компенсация будет начислена в следующем году.

Напомним, у клиентов Ощадбанка возникают трудности с оформлением виртуальной карты для зачисления средств по программе "Национальный кэшбек". В частности, в мобильном приложении невозможно завершить операцию.

Также мы писали, что в государственном Ощадбанке дали советы, как действовать в случае ненадлежащих компенсаций по программе "Национальный кэшбек". Такое может произойти по нескольким причинам.

Минэкономики Ощадбанк деньги компенсация платформа "Зроблено в Україні"

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