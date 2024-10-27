Ощадбанк взыскал деньги со счетов клиенту и отказался возвращать — что решил суд

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного Ощадбанка жалуются на безосновательное списание средств. Один из клиентов потерял 43 800 гривен с двух счетов и требует от банка вернуть деньги и остановить начисление процентов. Однако финучреждение отказало в возвращении, объяснив, что все операции были исполнены корректно.

Об этом говорится в решении Вольнянского районного суда Запорожской области.

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Детали дела

Отмечено, что 30 декабря 2018 со счетов клиента Ощадбанка было списано 7 300 гривен с зарплатной карты и 36 500 гривен с кредитной карты. Клиент узнал это 3 января 2019 года и обратился в полицию с заявлением о возможном мошенничестве. Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

19 февраля 2019 мужчина подал заявление в Ощадбанк с требованием вернуть списанные средства, поскольку они были сняты без его разрешения. В банке заявили о невозможности возврата средств и рекомендовали клиенту сотрудничать с правоохранительными органами.

По словам представителей Ощадбанка, сделки через интернет-ресурс "WEB banking" были совершены корректно с использованием всех необходимых реквизитов карты, включая PIN-коды для одноразовых сделок, отправленных на мобильный номер клиента.

Решение суда

Суд удовлетворил иск клиента Ощадбанка, обязав банк прекратить начисление процентов, пени и других штрафов на кредитной и зарплатной карточках. Ощадбанк также обязали отменить начисленные суммы, возникшие из-за операций, совершенных с 30 декабря 2018 года, и восстановить баланс средств на счетах клиента.

Суд аргументировал свое решение тем, что в случае незаконного списания средств со счета клиента ответственность лежит на банке. Во время рассмотрения дела не было обнаружено доказательств, что клиент самостоятельно инициировал списание или перерасчет средств 30 декабря 2018 или осуществлял другие действия, которые могли бы привести к потере денег с его счетов.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты Ощадбанка сетуют на массовое закрытие отделений в стране. В то время как некоторые услуги не предоставляют дистанционно и требуют прибыть в отделение лично.

Мы также писали, что Ощадбанк отказал пенсионеру в возвращении безосновательно списанных со счета 55 тыс. грн. Мужчина утверждает, что не снимал средства, а потому обратился в суд.