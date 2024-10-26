Ощадбанк закриває відділення на тлі недосконалості онлайн-послуг

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти "Ощадбанку" нарікають на масове закриття відділень в країні. Тоді як деякі послуги не надають дистанційно, вимагають прибути у відділення особисто.

Про це йдеться в одній зі скарг на сторінці Ощадбанку у соцмережах.

Читайте також:

Проблеми через закриття відділень Ощаду

Як зазначила одна з громадянок, Ощадбанк закриває свої відділення по країні на тлі недосконалості онлайн-послуг. Зокрема, на території Вишгородського району людей позбавили нормального доступу до банківських послуг державної фінустанови. При цьому клієнтами банку є переважно люди похилого віку, які отримають соціальні виплати та пенсії.

"Позакривали відділення Ощаду по всій території Вишгородщини, залишили виключно у маленькому місті — це так, орієнтованість на людей! Дякуємо всім селом, так би мовити... Ви дбаєте лише про свої прибутки, а от простим людям з глибинок, невеличких сіл — як бути? А відповіді у вас і немає, на жаль...", — йдеться у повідомленні.

При цьому в банку діє ускладнена процедура закриття платіжних карт. За правилами, клієнтів банку зобов'язують з'явитися саме в те відділення, де їх було видано.

"Розширюєте можливості онлайн-банкінгу? Ви певно жартуєте... Щоб закрити кредитку мені потрібно було їхати саме в те відділення, де мені її відкрили, інші просто відмовляли. В додатку така можливість просто відсутня, на противагу від інших банків... Я вже мовчу про інші недоліки...", — наголосила українка у скарзі.

Що кажуть в Ощадбанку

На скаргу відреагував співробітник головного офісу Ощадбанку, який зазначив, що закриття деяких відділень банку є непростим рішення, на яке впливають безліч факторів. Так, якщо приміщення банку орендоване, потрібно сплачувати за оренду, електроенергію та інші витрати, які не здатні покритися за рахунок малого потоку клієнтів.

Поруч з цим розширюють можливість онлайн-банкінгу для доступу до основних послуг без необхідності звернення до відділення.

Дізнатися необхідну інформацію можна, зателефонувавши до контакт-центру за цілодобовим номером 0800210800.

"Оптимізація мережевого відділу дійсно створює певні незручності для клієнтів, та ми прагнемо компенсувати це за рахунок якісних послуг онлайн, які ви можете провести в нашому додатку Ощад. Якщо ж є необхідність зняття готівки, то кошти можна зняти в банкоматі будь-якого банку", — повідомили у банку.

Щодо відсутності можливості дистанційного закриття кредитних карток, то такої послуги дійсно немає. Обіцяють проінформувати у разі появи.

"Але хочемо звернути увагу, що якщо ви не користуєтеся кредитною картою, ви за це нічого не сплачуєте, та кредитні кошти можуть завжди знадобитися в майбутньому", — додав представник банку.

Джерело: сторінка Ощаду у соцмережі

Що ще варто знати

Нагадаємо, Ощадбанк відмовив пенсіонерові у поверненні безпідставно списаних з рахунку 55 тис. грн. Чоловік стверджує, що не знімав кошти, а тому звернувся до суду.

Також ми писали, що клієнти держфінустанови "Ощадбанк" пенсійного віку скаржаться на проблеми, які виникли під час зняття готівки у банкоматі. Громадяни місяцями чекають на повернення коштів, а в фінустанові мовчать.