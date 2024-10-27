Ощадбанк стягнув гроші з рахунків клієнту та відмовився повертати — що вирішив суд

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного Ощадбанку скаржаться на безпідставне списання коштів. Так, один із клієнтів втратив 43 800 гривень із двох рахунків та вимагає від банку повернути гроші і зупинити нарахування процентів. Проте фінустанова відмовила у поверненні, пояснивши, що всі операції були виконані коректно.

Про це йдеться у рішенні Вільнянського районного суду Запорізької області.

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Деталі справи

Зазначено, що 30 грудня 2018 року з рахунків клієнта Ощадбанку було списано 7 300 гривень із зарплатної картки та 36 500 гривень із кредитної картки. Клієнт дізнався про це 3 січня 2019 року і звернувся до поліції із заявою про можливе шахрайство. Інформацію про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).

19 лютого 2019 року чоловік подав заяву до Ощадбанку з вимогою повернути списані кошти, оскільки вони були зняті без його дозволу. У банку заявили про неможливість повернення коштів і рекомендували клієнту співпрацювати з правоохоронними органами.

За словами представників Ощадбанку, операції через інтернет-ресурс "WEB banking" були здійснені коректно з використанням усіх необхідних реквізитів картки, включаючи PIN-коди для одноразових операцій, які були надіслані на мобільний номер клієнта.

Рішення суду

Суд задовольнив позов клієнта Ощадбанку, зобов’язавши банк припинити нарахування відсотків, пені та інших штрафів на кредитній і зарплатній картках. Ощадбанк також зобов’язали скасувати нараховані суми, що виникли через операції, здійснені з 30 грудня 2018 року, та відновити баланс коштів на рахунках клієнта.

Суд аргументував своє рішення тим, що у випадку незаконного списання коштів із рахунку клієнта відповідальність лежить на банку. Під час розгляду справи не було виявлено доказів, що клієнт самостійно ініціював списання або перерахунок коштів 30 грудня 2018 року чи здійснював інші дії, які могли б призвести до втрати грошей з його рахунків.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти Ощадбанку нарікають на масове закриття відділень в країні. Тоді як деякі послуги не надають дистанційно та вимагають прибути у відділення особисто.

Ми також писали, що Ощадбанк відмовив пенсіонерові у поверненні безпідставно списаних з рахунку 55 тис. грн. Чоловік стверджує, що не знімав кошти, а тому звернувся до суду.