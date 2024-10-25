Ощадбанк не захотів повертати клієнту списані шахраями пенсійні гроші — рішення суду

Картка у руках. Фото: oschadbank.ua

Державний "Ощадбанк" відмовив пенсіонерові у поверненні безпідставно списаних з рахунку 55 тис. грн. Чоловік стверджує, що не знімав кошти, а тому звернувся до суду.

Це випливає з матеріалів Хмельницького апеляційного суду.

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Списання коштів з рахунку в Ощадбанку

Одного дня пенсіонер побачив кілька повідомлень про списання з карткового пенсійного рахунку грошей. За одну мить з картки зникли 55 тис. гривень. Було здійснено чотири зняття коштів: у 5 тис. грн, 10 тис. грн, 20 тис. грн та 20 тис. грн. Ще й зверху 570 грн комісії. Також було три повідомлення про скасування трьох транзакцій.

Клієнт одразу зателефонував в Ощадбанк та повідомив про списання кимось коштів, йому заблокували картку. Після чого у відділенні надали виписку за рахунком про переказ грошей через UKR KYIV MOBILE BANKING на інший рахунок.

Пенсіонер подав заяву у поліцію, де відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 ККУ.

Водночас, банк зайняв позицію не повертати списані кошти. Через це клієнтові довелося йти до суду.

На чию сторону став суд

Білогірський райсуд Хмельницької області задовольнив позов громадянина частково, стягнувши з Ощадбанку на його користь 55 тис. грн без комісій та іншого.

Суддя зауважив, що факт звернення до банку щодо протиправних платіжних операцій та до правоохоронних органів про шахрайство говорить про те, що у позивача не було волі на вчинення відповідних банківських операцій.

Ощадбанк стояв до останнього, був незгодний з рішенням, тому подав апеляцію. Мовляв, фінустанова не може нести відповідальність за здійснені операції у системі "Ощад 24/7", які можливі тільки з використанням облікових записів позивача, відомих тільки йому.

Проте колегія суддів апеляційного суду підтвердила законність рішення суду попередньої інстанції.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти Ощадбанку скаржаться на проблеми, які виникли під час зняття готівки у банкоматі. Громадяни вже чотири місяці чекають на повернення коштів, а в фінустанові з цього приводу мовчать.

Також ми писали, що в Ощадбанку розповіли про можливість зміни PIN-коду банківських карток у разі, якщо клієнт забув попередній. Відповідна послуга передбачена на такі випадки, однак вона має особливу тарифікацію.