Мошенники украли со счета клиентки Ощадбанка почти 110 тыс. грн — как отреагировал суд

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиентка государственного Ощадбанка, пытаясь получить денежную помощь по интернет-объявлению, попала на мошеннический сайт. После перехода по ссылке с ее карточки было незаконно списано 109 700 гривен. Женщина потребовала банк вернуть средства, но получила отказ.

Об этом говорится в решении Первомайского горрайонного суда Николаевской области, опубликованном 6 августа 2024 года.

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Детали дела

Клиентка Ощадбанка, открыв банковскую карту 1 июля 2023 года, стала жертвой мошенников после того, как перешла по ссылке на сайт с объявлением о выплате денежной помощи. С ее счета было незаконно списано 109 700 гривен. Женщина обратилась в полицию, где открыли уголовное производство, а также в банк с требованием вернуть средства. Однако Ощадбанк отказал, утверждая, что их работники не причастны к этому инциденту.

Представители Ощадбанка объяснили, что 30 июля 2023 года была зарегистрирована новая сессия в мобильном приложении с помощью одноразового пароля, поступившего на финансовый номер истицы в 17:01. После этого со счета был произведен перевод средств на карты АО "Конкорд".

Клиентка рассказала банку, что перед этим переходила по ссылке в Интернете, где предлагали денежную помощь. Она сообщила четыре последние цифры своей карточки, после чего ей посоветовали изменить ПИН-код. Вскоре с ее счета были списаны средства, и карту заблокировали по ее заявлению.

Что решил суд

Суд отказал истице в удовлетворении требований о признании транзакций неправомерными и возвращении 109 700 гривен. Было установлено, что средства были перечислены с ее счета из-за того, что она самостоятельно предоставила информацию, позволившую осуществить эти операции.

Что еще нужно знать

Напомним, военнослужащие жалуются на дискриминацию в Ощадбанке при предоставлении кредитов на установку солнечных электростанций (СЭС). Мужчине отказали в выдаче денег, ссылаясь на условия программы.

Мы также писали, что государственный Ощадбанк ограничивает доступ клиентов к своим средствам во время обычных карточных операций. Одна клиентка сообщила, что банк без предупреждения ввел ограничения на использование средств.