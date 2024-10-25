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Ощадбанк отказался вернуть списанные мошенниками 55 тыс. грн — что решил суд

25 октября 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк не захотел возвращать клиенту списанные мошенниками пенсионные деньги — решение суда
Карточка в руках. Фото: oschadbank.ua
Ксения Симонова - Редактор

Государственный "Ощадбанк" отказал пенсионеру в возврате безосновательно списанных со счета 55 тыс. грн. Мужчина утверждает, что не снимал средства, а потому обратился в суд.

Это следует из материалов Хмельницкого апелляционного суда.

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Списание средств со счета в Ощадбанке

Однажды пенсионер увидел несколько сообщений о списании с карточного пенсионного счета денег. За мгновение с карты исчезли 55 тыс. гривен. Были произведены четыре снятия средств: в 5 тыс. грн, 10 тыс. грн, 20 тыс. грн и 20 тыс. грн. Еще сверху 570 грн комиссии. Также было три сообщения об отмене трех транзакций.

Клиент сразу позвонил по телефону в Ощадбанк и сообщил о списании кем-то средств, ему заблокировали карточку. После чего в отделении предоставили выписку по счету о переводе денег через UKR KYIV MOBILE BANKING на другой счет.

Пенсионер подал заявление в полицию, где открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 185 УК.

В то же время, банк занял позицию не возвращать списанные средства. Из-за чего клиенту пришлось идти в суд.

На чью сторону стал суд

Белогорский райсуд Хмельницкой области удовлетворил иск гражданина частично, взыскав с Ощадбанка в его пользу 55 тыс. грн, без комиссий и прочего.

Судья отметил, что факт обращения в банк относительно противоправных платежных операций и правоохранительных органов о мошенничестве говорит о том, что у истца не было свободы на совершение соответствующих банковских операций.

Ощадбанк стоял до последнего, был не согласен с решением, поэтому подал апелляцию. Мол, финучреждение не может нести ответственность за совершенные операции в системе "Ощад 24/7", которые возможны только с использованием учетных записей истца, известных только ему.

Однако коллегия судей апелляционного суда подтвердила законность решения предыдущей инстанции.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты Ощадбанка жалуются на проблемы, возникшие при снятии наличных в банкомате. Граждане уже четыре месяца ждут возврата средств, а в финучреждении по этому поводу молчат.

Также мы писали, что в Ощадбанке рассказали о возможности изменения PIN-кода банковских карт в случае, если клиент забыл предыдущий. Соответствующая услуга предусмотрена на такие случаи, однако имеет особую тарификацию.

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