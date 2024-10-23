Ощадбанк розповів про правила відновлення PIN-коду — які тарифи

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У держфінустанові "Ощадбанк" розповіли про можливість зміни PIN-коду банківських карток у разі, якщо клієнт забув попередній. Відповідна послуга передбачена на такі випадки, однак вона має особливу тарифікацію.

Про це йдеться у повідомленні голови правління Ощадбанку Сергія Наумова у Telegram.

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Правила надання PIN-коду картки

Як розповів голова правління, цього тижня до контакт-центру фінустанови надійшло багато питань щодо зміни PIN-коду банківських карток. Клієнтів цікавило, чи передбачена така можливість, якщо не пам’ятають попередній.

Згідно з процедурою, під час отримання картки клієнтові надається право для самостійного встановлення PIN-коду. Йдеться про довільну комбінацію із чотирьох цифр. Це можна зробити таким шляхом:

у чат-боті Ощадбанку;

через POS-термінал у банківському відділенні;

у банкоматі або інформаційно-платіжному терміналі;

через контакт-центр (в автоматичному режимі).

Після того, як клієнт встановив PIN-код, картка активується та цілком придатна для використання.

Як змінити PIN-код картки та які тарифи за послугу

У разі, якщо громадянин забув PIN-код до власної картки, не потрібно замовляти нову. Його можна змінити дистанційно, навіть без звернення до відділення. Така можливість доступна:

у чат-боті;

контакт-центрі, за допомоги голосової помічниці Софії;

у мобільному застосунку "Мобільний Ощад".

"Для зміни через голосову помічницю, потрібно здійснити дзвінок з фінансового номера телефону на безкоштовний номер 0800210800 та повідомити про необхідність зміни PIN-коду, озвучити останні чотири цифри картки та слідувати підказкам", — йдеться у повідомленні.

У банку послуга зі зміни має особливу тарифікацію. Так, під час першої зміни — нічого не потрібно платити, у разі кожної наступної — тарифікується в розмірі 15 грн. Проте зміна PIN-коду через застосунок "Мобільний Ощад" — безкоштовна.

Для цього у застосунку "Мобільний Ощад" необхідно:

обрати картку, де необхідно змінити PIN-код;

натиснути в правому верхньому куті "Налаштування картки";

вибрати функцію "Налаштування PIN-коду";

ввести новий код.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше в Ощадбанку розповіли, як можна надійно захистити власні гроші на картці від шахрайства. Для цього можна скористатися спеціальною програмою страхування карток.

Також ми писали, що жінка, яка отримала квартиру у спадок від бабусі, виявила, що на її майно накладено арешт. Вона звернулася до державного Ощадбанку з вимогою зняти обмеження.