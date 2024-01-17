Ощад 24/7 — клиенты банка потеряли доступ к приложению за границей

Женщина с мобильным телефоном. Фото: Unplush

Клиенты государственного финучреждения "Ощадбанк", вынужденно живущие за границей из-за войны, жалуются на невозможность входа в новое приложение. Проблемы возникли после его обновления.

Об этом говорится на странице банка в Facebook.

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Как отметила одна из клиенток, она находится за границей и после обновления мобильного приложения Ощад 24/7 не может в него войти. Это сделать не удается, поскольку позвонить по телефону и передать код из Украины представители банка не могут.

В итоге женщина не может рассчитаться за жилищно-коммунальные услуги со своей украинской пенсионной карты.

"Очень сожалею, что доверила свою пенсию вашему банку! Во время войны, когда многие пенсионеры сейчас живут за границей, вы решили поменять мобильное приложение. Сколько раз я пыталась зайти в свой кабинет через это новое приложение, не получается, потому что позвонить по телефону и передать мне код из Украины вы не можете и смс тоже не приходит! Теперь я не могу оплатить коммунальные услуги, потому что оплачивала их с пенсии. Такая новация для пенсионеров — это подлость банковского начальства! Я с пенсии ежемесячно помогала ВСУ, хорошей суммой и много моих знакомых так же. Значит, ваш банк вредитель Украины, потому что вы лишили этой возможности пенсионеров!" — говорится в жалобе.

Также женщина считает, что банк усложнил доступ к оператору, а чат-бот работает некорректно. Она звонила к оператору, однако ждать на линии довольно дорого из-за границы.

"Причем связаться со специалистом невозможно! Чат-бот работает некорректно! Смс не приходит. Звонила прямо, ждала и потратила 7 минут, за которые нужно платить из-за границы, так и не дождалась ответа. Даже на этой странице нет личных сообщений ! Так и хочется проклянуть, как врага украинского народа, руководителей Ощадбанка!" — написала клиентка.

Что говорят в Ощадбанке

Представители банка отреагировали на жалобу, отметив, что на линии контакт-центра действительно может быть очередь, поэтому нужно подождать некоторое время для соединения.

Клиенты в случае желания связаться с консультантом могут:

совершить веб-звонок с сайта банка по ссылке;

зафиксировать обратный звонок на сайте, где клиенту перезвонят.

По просьбе клиентки что-то изменить в новом приложении, поскольку ее знакомые за границей тоже имеют подобную проблему, представитель банка заявил, что регистрация в приложении происходит корректно, и звонки отправляются. Предположил, что возможно есть ограничение со стороны мобильного оператора.

Источник: страница Fb Ощадбанка

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Напомним, что в "Ощадбанке" клиенты, пользующиеся кредитными картами, получат сюрприз до конца февраля 2024 года. Речь идет об акции, предусматривающей предоставление денежных сертификатов и путевок.

Также мы писали, что Ощадбанк объявил новый этап программы помощи. В его рамках можно получить до 30 тысяч евро.