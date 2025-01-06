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Ощадбанк создал проблему клиенту перед Новым годом —что произошло

6 января 2025 06:01
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Ощадбанк заблокировал счета клиенту — какая причина
Девушка напротив отделения Ощадбанка. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Государственный "Ощадбанк" накануне новогодних праздников заблокировал карту своему клиенту и лишил его возможности выполнять онлайн-платежи. Все из-за "необычной активности", которая якобы происходила со счетом гражданина.

Об этом мужчина написал на сайте "Минфин" в разделе, где можно пожаловаться на работу банков.

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Как объяснил клиент, 30 декабря "Ощадбанк" прислал ему сообщение, об ограничении онлайн-платежей. Чтобы разобраться с проблемой, ему посоветовали обратиться в отделение банка.

"В этот же день я так и сделал. Обновили данные, взяли опросник, сказали все хорошо, идите домой, у Вас заработает Ощад24, а если нет, позвоните на горячую линию. Пришел, подождал несколько часов — доступа нет. Звоню, оператор из контакт-центра говорит, что вам надо обратиться для этого в отделение", — говорится в сообщении.

Второй раз посетив отделение банка, клиент подал заявку на восстановление доступа к "Ощад24". Ему сказали ожидать звонка 31 декабря или 2 января.

"Пообещали, что мне сразу позвонят, как разблокируют доступ к Ощад24. Но никто так и не позвонил ни 31 декабря, ни 2 января", — отметил клиент.

В онлайн-поддержке мужчине снова посоветовали решать вопрос непосредственно в отделении.

"Очень замечательно, в Новый Год, я в век современных технологий не могу зайти в банкинг", — пожаловался клиент.

Что делать со старыми карточками "Ощадбанка"

Клиенты государственного банка могут продолжать пользоваться карточками, которые нужно было обновить еще в 2022 году. Карточка сработает даже за границей, если покупку совершать через мобильное приложение.

В банке отметили, что все карты, срок действия которых истек после 24 февраля 2022 года, будут оставаться активными до 30 июня 2025-го.

Ранее мы писали, что "Ощадбанк" берет деньги за смс-сообщения, даже если эту функцию отключить. За год с клиента могут списать 120 грн.

Также "Ощадбанк" предоставляет услугу по блокировке или разблокировке платежных карт. Однако эта функция не является бесплатной.

Ощадбанк деньги банки банк банковские счета

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