Ощадбанк заблокував рахунки клієнту — яка причина

Дівчина навпроти відділення Ощадбанку. Фото: УНІАН

Державний "Ощадбанк" напередодні новорічних свят заблокував картку своєму клієнту та позбавив його можливості виконувати онлайн-платежі. Усе через "незвичну активність", як ніби-то відбувалася з рахунком громадянина.

Про це чоловік написав на сайті "Мінфін" у розділі, де можна поскаржитися на роботу банків.

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Як пояснив клієнт, 30 грудня "Ощадбанк" надіслав йому повідомлення, про обмеження онлайн-платежів. Щобі розібратися з проблемою, йому порадили звернутися у відділення банку.

"Цього ж дня я так і зробив. Оновили дані, взяли опитувальник, сказали все добре, йдіть додому, у Вас запрацює Ощад24, а як ні, зателефонуйте на гарячу лінію. Прийшов, почекав декілька годин — доступу нема. Телефоную, оператор з контакт-центру говорить, що Вам треба звернутись для цього у відділення", — йдеться у повідомленні.

Вдруге відвідавши відділеня банку, клієнт подав заявку на відновлення доступу до "Ощад24". Йому сказали очікувати на дзвінок 31 грудня або 2 січня.

"Пообіцяли, що мені відразу зателефонують, як розблокують доступ до Ощад24. Але ніхто так і не зателефонував ні 31 грудня, ні 2 січня", — зазначив клієнт.

В онлайн-підтримці чоловікові знову порадили вирішувати питання безпосередньо у відділенні.

"Дуже чудово, в Новий Рік, я у вік сучасних технологій не можу зайти у банкінг", — поскаржився клієнт.

Що робити зі старими картками "Ощадбанку"

Клієнти державного банку можуть продовжувати користуватися картками, які потрібно було оновити ще у 2022 році. Картка спрацює навіть за кордоном, якщо покупку зійснювати через мобільний додаток.

У банку наголосили, що усі картки, термін дії яких минув після 24 лютого 2022 року, залишатимуться активними до 30 червня 2024-го.

Раніше ми писали, що "Ощадбанк" стягує оплату за смс-повідомлення, навіть якщо цю функцію відключити. За рік з клієнта можуть списати 120 грн.

Також "Ощадбанк" надає послугу з блокування чи розблокування платіжних карток. Однак ця функція не є безплатною.