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Ощадбанк списывает с карточек по 100 грн ежемесячно — что нужно знать

10 октября 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк объяснил, когда возможно списание комиссии
Человек возле банкомата. Фото: napensii.ua
Ксения Симонова - Редактор

Клиенты Ощадбанка жалуются на ежемесячную потерю 100 гривен из-за комиссии. Это может произойти, если счет остается неактивным.

Об этом говорится на странице банка в Facebook.

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Списание комиссии в Ощадбанке

Как рассказал один из клиентов Ощадбанка, он заметил автоматическое списание комиссии в 100 грн с неактивного счета. С соответствующим вопросом обратился в банк.

"Абсолютно рабская комиссия, которой нет ни в одном банке. Какое право имеет банк заставлять пользоваться счетом? Это хорошо, что Ощад помогает отечественному бизнесу. Но пока Ощад будет сдирать с клиентов по 100 гривен за неактивный счет? Какое дело банка до того, как я пользуюсь счетом, активен или нет? Если бы не Карточка киевлянина, то давно бы распрощался с Ощад. И пока будет монополия Ощада на нее?", написал клиент.

Объяснение Ощадбанка

Представитель Ощадбанка написал, что комиссия за обслуживание неактивного счета присутствует и в других банках. Соответствующая сумма комиссии указана в тарифах банка. В то же время, если на счете нет средств, в долг не будет списания комиссии.

По правилам, комиссия за обслуживание неактивного счета списывается исключительно тогда, когда по счету и по карте не было никаких зачислений и списаний за последние 12 месяцев.

"Если же на счете нет средств, тогда в долг средства не будут списываться. Достаточно провести любую операцию хотя бы на 1 гривну, то комиссия выставляться не будет. Данная информация указана в тарифах банка, с которыми всегда можно ознакомиться на сайте банка в открытом доступе", — добавили в банке.

 

Сбербанк жалобы
Жалоба. Источник: соцсети Ощада

Что еще стоит знать

Напомним, в Ощадбанке предупредили клиентов о "неприятном сюрпризе" в виде возможного автоматического списания средств со счетов в рамках заключенных договоров. В банке сообщили, в каких случаях подобное возможно и как поступить.

Также сообщалось, что клиентам государственного учреждения "Ощадбанк" объяснили, как перевыпустить банковскую карту за границей. Речь идет о ситуациях, когда по каким-то причинам потеряна карточка, ведь срок их действия продлен.

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