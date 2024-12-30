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Ощадбанк предлагает гранты ветеранам – какую сумму можно получить

30 декабря 2025 06:01
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Ощадбанк предоставляет ветеранам гранты на бизнес — какие условия
Отделение государственного Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Кабмин Украины упростил условия предоставления грантов ветеранам, желающим начать собственный бизнес. Теперь, если получатель гранта в течение утвержденного срока (три, пять или семь лет) заплатит налоги на сумму полученной помощи, то сможет получить новый грант.

Об этом написал в своем Telegram-канале руководитель "Ощадбанка" Сергей Наумов.

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Наумов отметил, что банк предлагает ветеранам разные условия сотрудничества, однако все зависит от размера гранта. Суммы таковы:

  • до 250 тыс. грн — получить грант могут как ветераны, так и члены их семьи. По условиям, предприниматель после получения средств должен создать одно рабочее место;
  • до 500 тыс. грн — могут выплатить ветеранам и их семьям при условии, что им удастся создать два рабочих места;
  • до 1 млн грн — такие средства предоставляют ветеранам с зарегистрированным ФЛП, если с момента регистрации прошел год. Программа покрывает 70% стоимости проекта, а получатель гранта должен создать четыре рабочих места.

О чем еще следует знать

В Украине продолжает работать программа "єОселя", в рамках которой "Ощадбанк" предоставляет военным беспроцентные кредиты на покупку квартиры или дома. Особенность таких кредитов состоит в том, что начисленные проценты платит не получатель средств, а местные администрации.

По состоянию на начало декабря 2024 года украинцы получили таких кредитов на сумму в более чем 640 млн грн. В то же время сумма компенсаций, начисленных по льготной ипотеке, составляет более 8 млн грн.

Ранее мы рассказывали, что "Ощадбанк" планирует усложнить жизнь клиентам, отказывающимся платить налоги. Соответствующая инициатива заложена в новую стратегическую программу банка до 2028 года.

Также напомним, что "Ощадбанк" начал выплачивать 1 тыс. гривен по госпрограмме "Зимова єПідтримка". Но деньги удастся получить не всем клиентам госучреждения.

ВСУ Ощадбанк деньги ветераны гранты

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