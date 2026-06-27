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Главная Финансы Ощадбанк призвал заменить несколько видов карт: какие именно

Ощадбанк призвал заменить несколько видов карт: какие именно

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 06:01
Ощадбанк просит заменить ряд видов карт: кого касается
Банковское отделение, карта. Фото: Ощадбанк, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В государственном  "Ощадбанке" призвали клиентов заменить несколько видов банковских карт. Соответствующее требование посетить финучреждение в той области, где был открыт счет, касается всех граждан, даже тех, кто находится за границей.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

Кто должен заменить карты Ощадбанка

Обратиться в банк для замены должны владельцы карт, срок действия которых истек в феврале 2022 года. Аннулирование коснулось:

  • карт, по которым с января 2025 года не было операций и которые не использовались;
  • карт, на остатке которых отсутствуют средства.

Решение распространяется на все виды банковских продуктов. В частности, деактивируются следующие карты:

  1. Дебетовые "Моя карта"/Цифровые карты;
  2. Карты для начисления пенсий, социальных выплат, стипендий, зарплат;
  3. Карты для детей и подростков;
  4. Премиальные карты (Platinum/World Elite/Infinite).

При этом остальные карты с продленным сроком действия будут полностью функциональны до 31 декабря 2026 года. С ними можно будет выполнять следующие операции:

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  • оплату в торговых сетях;
  • снятие наличных средств в банкоматах.

Какие правила перевыпуска карт Ощадбанка

В случае блокировки карт по одной из указанных причин гражданам необходимо обратиться в отделение банка для перевыпуска. Важно то, что сделать это можно в том регионе, где был открыт счет. Если игнорировать это требование, то можно полностью лишиться доступа к счетам.

Для граждан, находящихся за рубежом, доступен вариант замены карты по нотариальной доверенности.

Подробности о необходимости замены старых карт можно уточнить:

  • через контактный центр по номеру: 0-800-210-800;
  • по веб-звонку на официальном сайте;
  • по мессенджеру Viber.
  • по номеру: +38 (044) 247-84-18 (для клиентов из-за рубежа).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что клиентов Ощадбанка может ожидать полная блокировка средств на счете в случае ареста. Под ограничения могут попасть даже социальные выплаты. Чтобы иметь доступ к части средств, необходимо получить на это разрешение исполнительной службы. Однако у части клиентов возникают с этим проблемы.

Ранее Новини.LIVE писали, как не платить в Ощадбанке комиссию за смену PIN-кода. Владельцы карт имеют право многократно менять комбинации цифр. За каждую попытку взимается по 15 грн, однако первая смена будет бесплатной. Также существует вариант, при котором комиссия не взимается.

Ощадбанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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