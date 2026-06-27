Ощадбанк просить замінити низку видів карт: кого стосується

Банківське відділення, картка. Фото: Ощадбанк, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У державному "Ощадбанку" закликали клієнтів замінити кілька видів банківських карт. Відповідна вимога відвідати фінустанову в області, де було відкрито рахунок, стосується всіх громадян, навіть тих, хто перебуває за кордоном.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на повідомлення банку.

Хто має замінити картки Ощадбанку

Звернутися до банку для заміни мають власники карт, термін дії яких добіг кінця у лютому 2022 році. Анулювання торкнулося:

карт, за якими не було операцій з січня 2025 року, які не використовувались;

карт, на залишку яких відсутні кошти.

Рішення поширюється на всі види банківських продуктів. Зокрема, деактивують такі картки:

Дебетові "Моя картка"/Цифрові картки; Картки для виплат для нарахування пенсій, соціальних виплат, стипендій, зарплат; Картки для дітей та підлітків; Преміальні картки (Platinum/World Elite/Infinite).

Водночас, решта карт з пролонгованим терміном дії будуть повністю функціональні до 31 грудня 2026 року. З ними можна буде виконувати такі операції:

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оплату у торговельних мережах;

зняття готівкових коштів у банкоматах.

Які правила перевипуску карт Ощадбанку

У разі блокування карт за однією з вказаних причин громадяни мають звернутися до відділення банку для перевипуску. Важливо те, що зробити це можна в регіоні, де було відкрито рахунок. Якщо вимогу проігнорувати, то можна повністю втратити доступ до рахунків.

Для громадян, які перебувають за кордоном, доступний варіант заміни карти за нотаріальною довіреністю.

Деталі щодо необхідності заміни старих карт можна уточнити:

через контактний центр за номером: 0-800-210-800;

по вебдзвінку на офіційному сайті;

через дзвінок у месенджері Viber.

за номером: +38 (044) 247-84-18 (для клієнтів з-за кордону).

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що клієнтів Ощадбанку може чекати повне блокування грошей на рахунку у разі арешту. Під обмеження можуть потрапити навіть соціальні виплати. Щоб мати доступ до частини коштів, потрібно отримати на це дозвіл виконавчої служби. Проте частина клієнтів має з цим проблеми.

Раніше Новини.LIVE писали, як не платити в Ощадбанку комісію за зміну PIN-коду. Власники карт мають право багаторазово змінювати комбінації цифр. За кожну спробу стягують по 15 грн, однак перша зміна буде безплатна. Також існує варіант, коли комісія не передбачається.