Ощадбанк предупредил о сбоях: что может не работать 17 сентября

Ощадбанк. Фото: Новини.LIVE

Из-за очередной волны российских обстрелов 17 сентября в Ощадбанке могут возникнуть перебои в работе электронных сервисов. Проблемы могут затронуть как частных, так и бизнес-клиентов, поэтому отдельные операции могут быть временно недоступны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Ощадбанка.

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Ощадбанк предупредил о возможных сбоях

Ощадбанк предупредил клиентов о возможных перебоях в работе электронных сервисов в течение дня 17 сентября 2026 года. Причиной банк называет очередную волну российских обстрелов.

Ограничения могут касаться сервисов как для физических лиц, так и для бизнес-клиентов. При этом Ощадбанк не сообщает о прекращении работы всех систем, а указывает именно на возможные сбои.

В банке отметили, что прилагают усилия для скорейшего восстановления стабильной работы электронных сервисов.

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Что делать клиентам

Если сегодня не удается воспользоваться электронным сервисом Ощадбанка, стоит учитывать, что проблема может быть временной. Перед повторным проведением платежа или перевода лучше проверить, была ли операция выполнена, чтобы случайно не провести ее дважды.

Клиентам также следует сохранять уведомления о неудачных или отклоненных операциях и проверять баланс после возобновления работы сервисов.

Если вопрос требует срочного решения, клиенты могут обратиться в Ощадбанк через его официальные каналы связи.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие тарифы и бонусы действуют для владельцев зарплатных карт Ощадбанка в сентябре. Клиенты могут пользоваться бесплатным зачислением зарплаты и переводами на карты Ощадбанка, а также получать другие преимущества в зависимости от условий обслуживания. В то же время за отдельные операции банк взимает комиссию, поэтому важно учитывать ее при использовании карты.

Также Новини.LIVE сообщали, что в сентябре некоторые клиенты Ощадбанка могут получать ежемесячное пособие в размере 7 000 грн. Выплаты предусмотрены для ухода за детьми до одного года, а для детей с инвалидностью сумма составляет 10 500 грн. Для оформления пособия необходимо пройти соответствующую процедуру и открыть специальный счет в банке.