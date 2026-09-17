Ощадбанк попередив про збої: що може не працювати 17 вересня

Ощадбанк. Фото: Новини.LIVE

Через чергову хвилю російських обстрілів 17 вересня в Ощадбанку можуть виникати перебої в роботі електронних сервісів. Проблеми можуть торкнутися як приватних, так і бізнес-клієнтів, тому окремі операції можуть бути тимчасово недоступними.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на повідомлення Ощадбанку.

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Ощадбанк попередив про можливі збої

Ощадбанк попередив клієнтів про можливі перебої в роботі електронних сервісів протягом дня 17 вересня 2026 року. Причиною банк називає чергову хвилю російських обстрілів.

Обмеження можуть стосуватися сервісів як для фізичних осіб, так і для бізнес-клієнтів. Водночас Ощадбанк не повідомляє про припинення роботи всіх систем, а зазначає саме про можливі збої.

У банку зазначили, що докладають зусиль для якнайшвидшого відновлення стабільної роботи електронних сервісів.

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Що робити клієнтам

Якщо сьогодні не вдається скористатися електронним сервісом Ощадбанку, варто враховувати, що проблема може бути тимчасовою. Перед повторним проведенням платежу або переказу краще перевірити, чи була операція виконана, щоб випадково не провести її двічі.

Клієнтам також варто зберігати повідомлення про невдалі або відхилені операції та перевіряти баланс після відновлення роботи сервісів.

Якщо питання потребує термінового вирішення, клієнти можуть звернутися до Ощадбанку через його офіційні канали зв'язку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які тарифи та бонуси діють для власників зарплатних карток Ощадбанку у вересні. Клієнти можуть користуватися безкоштовним зарахуванням зарплати та переказами на картки Ощадбанку, а також отримувати інші переваги залежно від умов обслуговування. Водночас за окремі операції банк передбачає комісії, тому важливо враховувати їх під час користування карткою.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у вересні деякі клієнти Ощадбанку можуть отримувати щомісячну допомогу у розмірі 7 000 грн. Виплати передбачені для догляду за дітьми до одного року, а для дітей з інвалідністю сума становить 10 500 грн. Для оформлення допомоги необхідно пройти відповідну процедуру та відкрити спеціальний рахунок у банку.