Ощадбанк блокирует доступ к выплатам клиентам-пенсионерам

Банковская карта и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный "Ощадбанк" лишил доступа одну из своих клиенток к пенсионным средствам. Женщина за три месяца так и не дождалась разблокирования, потому написала жалобу.

Об этом говорится на сайте "Минфин".

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Проблемы с доступом к пенсиям в Ощадбанке

Как отмечается в жалобе, летом 2024 года клиентка столкнулась с блокировкой пенсионного счета. После выполнения всех требований, выдвинутых в отделении банка, блокировку так никто и не отменил. Поэтому женщина три месяца не получала пенсионные выплаты.

"В июле Ощадбанк заблокировал мой счет. Я пришла в отделение, предоставила объяснения, выполнила все требования. Три месяца я не получала пенсию, ходила в отделение, звонила на линию, никто ничего не разблокировал", — написала она.

Также рассказала, что у нее была кредитная карта на 2,5 тыс. гривен. Ей еженедельно поступали сообщения о задолженности, по которой вносила средства с другого счета. Несмотря на оплаченную сумму — через неделю аналогичное сообщение приходило снова.

Поскольку ситуация не менялась, она перевела начисление пенсии в другой банк. На четвертый месяц блокировку сняли, однако до сих пор не получила невыплаченную сумму за три месяца.

"Чтобы хоть как-то получать пенсию, я перевела ее в другой банк, и три предыдущие пенсии я от Ощадбанка не могла получить, сколько бы я ни ходила в отделение. Через 4 месяца пришло сообщение, что счет разблокирован, но я не могу снять со счета ни одной гривны. Ни через кассу, ни в банкомате", — уточнила она.

Несмотря на то, что кредитная карта полностью погашена, клиентке ежедневно поступают сообщения о задолженности. Между тем, в отделении менеджеры "не знают, как помочь".

"На горячей линии мне отвечают, что счет заблокирован или что он под арестом, каждый звонок разные ответы. Я хотела уже закрыть этот счет, написала заявление, но и закрыть его в отделении не смогли. Все это длится уже в течение 5 месяцев и конца не видно. Я всем знакомым советую не связываться с этим ужасным банком", — резюмировала украинка.

Жалоба. Источник: Минфин

В то же время Ощадбанк не предоставил официальный ответ на жалобу пенсионерки.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты Ощадбанка жалуются на проблемы с доступом к деньгам. Женщина не смогла получить пенсию в размере 2 416 гривен, которая была перечислена на ее счет.

Ранее мы писали, что клиенты государственного Ощадбанка жалуются на проблемы при попытке снять деньги. Так, пенсионерка пыталась снять средства с пенсионной карты через банкомат финучреждения, однако устройство наличных не выдало, но списало сумму со счета.