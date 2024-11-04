Пенсіонери стикаються з труднощами при спробі зняти гроші — скарга на Ощадбанк

Банківська картка і гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного Ощадбанку скаржаться на проблеми при спробі зняти гроші. Так, пенсіонерка намагалася зняти кошти з пенсійної картки через банкомат фінустанови, проте пристрій готівки не видав, але списав суму з рахунку.

Про це йдеться на порталі "Мінфін".

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Деталі скарги

Українська пенсіонерка розповіла, що банк утримав її пенсійні кошти. Вона одразу звернулася до Ощадбанку та подала заяву на повернення грошей, але минуло вже кілька місяців, а кошти досі не повернули.

"Як пенсіонер, я залежу від цих грошей для свого лікування та харчування. Вже минуло 4 місяці, і справа досі не вирішена", — додала вона.

Пенсіонерка заявила про свій намір звернутися до Національного банку та інших уповноважених органів, щоб повернути кошти, які, за її словами, утримує банк.

"Це абсолютно неприпустимо, що гроші пенсіонерів привласнюються банком і не повертаються протягом такого тривалого періоду. Сподіваюся на ваше швидке втручання та вирішення цього питання", — обурилася жінка.

Водночас Ощадбанк досі не надав офіційної відповіді на скаргу пенсіонерки.

Скарга на Ощадбанк. Скриншот: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти Ощадбанку скаржаться на проблеми з доступом до своїх коштів. Так, жінка не змогла отримати пенсію в розмірі 2 416 гривень, яку було перераховано на її рахунок. З банківської виписки вона дізналася, що на картку накладено арешт за постановою державного виконавця. Тепер клієнтка вимагає від банку компенсацію в розмірі 20 тисяч гривень.

Також ми писали, що у клієнтки Ощадбанку невідомі списали з рахунку 6,5 тис. гривні, проте банк відмовився повертати кошти. Відомо, на чию сторону став суд.