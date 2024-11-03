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Ощадбанк блокує пенсійні виплати — чи допомогає суд

3 листопада 2024 06:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Пенсіонери звертаються до суду через арешти рахунків Ощадбанку
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Клієнти державного Ощадбанку скаржаться на проблеми з доступом до своїх коштів. Так, жінка не змогла отримати пенсію в розмірі 2 416 гривень, яку було перераховано на її рахунок. З банківської виписки вона дізналася, що на картку накладено арешт за постановою державного виконавця. Тепер клієнтка вимагає від банку компенсацію в розмірі 20 тисяч гривень.

Про це йдеться у рішенні Ярмолинецького районного суду Хмельницької області.

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Деталі справи

У грудні 2022 року жінка не змогла отримати свою пенсію в розмірі 2 416 гривень, яка надійшла на її рахунок. Згідно з банківською випискою, на картку було накладено арешт, а всю суму пенсії направили на погашення заборгованості.

Щоб з’ясувати причини блокування пенсійного рахунку, жінка звернулася до Ярмолинецького відділу Державної виконавчої служби Хмельницького району. Там їй надали постанову про арешт коштів, видану 14 листопада 2022 року в межах виконавчого провадження.

У банківській установі зазначили, що на рахунок клієнтки надходили не лише пенсійні виплати, а й інші кошти. 28 листопада 2022 року на виконання постанови державного виконавця було накладено арешт на залишки на її рахунку, що відповідали сумі стягнення, включаючи виконавчий збір, винагороду приватного виконавця, витрати виконавчого провадження, а також штрафи, які загалом становили 7 685 гривень.

30 грудня 2022 року банк отримав постанову про зняття арешту, і вже 3 січня 2023 року, наступного робочого дня, арешт було скасовано.

На судовому засіданні жінка пояснила, що на її картку надходили не лише пенсійні виплати, а також субсидії та допомога на лікування, оскільки вона ділилася реквізитами свого рахунку з іншими особами. Вона зазначила, що моральна шкода, завдана Ощадбанком, полягає в безсонних ночах, сильному хвилюванні та необхідності економити на ліках, адже вона має інвалідність третьої групи.

Що вирішив суд

Суд відмовив жінці в задоволенні позову, оскільки вона не зверталася з заявою про відкриття окремого рахунку для зарахування виключно пенсійних виплат і не укладала відповідний додатковий договір до свого діючого банківського рахунку.

У судовому засіданні підкреслили, що банківський рахунок позивачки є поточним і не відноситься до спеціальних рахунків для пенсійних зарахувань. Відповідно, він не може використовуватися виключно для коштів, на які заборонено накладати стягнення згідно з законом.

У листі від Хмельницького обласного управління АТ "Державний ощадний банк України" йдеться про неналежне обслуговування клієнтки в місцевому відділенні в смт Ярмолинці, але не про арешт її поточного рахунку.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у клієнтки Ощадбанку невідомі списали з рахунку 6,5 тис. гривні, проте банк відмовився повертати кошти. Відомо, на чию сторону став суд.

Також ми писали, що у клієнта Ощадбанку зникли з картки 19 тис. гривень, він звернувся до фінустанови, однак відповіді так і не отримав щодо повернення коштів. Крапку у справі поставив суд.

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