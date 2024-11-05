Ощадбанк блокує доступ до виплат клієнтам-пенсіонерам

Банківська картка і гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний "Ощадбанк" позбавив доступу одну зі своїх клієнток до пенсійних коштів. Жінка за три місяці так і не дочекалася розблокування, тому написала скаргу.

Про це йдеться на сайті "Мінфін".

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Як наголошується у скарзі, влітку 2024 року клієнтка зіткнулась із блокуванням пенсійного рахунку. Після виконання всіх вимог, які висунули у відділенні банку, блокування так ніхто і не скасував. Через це жінка три місяці не отримувала пенсійні виплати.

"В липні місяці Ощадбанк заблокував мій рахунок. Я прийшла у відділення, надала пояснення, виконала всі вимоги. Три місяці я не отримувала пенсію, ходила в відділення, дзвонила на лінію, ніхто нічого не розблокував", — написала вона.

Також розповіла, що мала кредитну карту на 2,5 тис. гривень. Їй щотижня надходили повідомлення про заборгованість, за яку вносила кошти з іншого рахунку. Попри сплачену суму — через тиждень аналогічне повідомлення надходило знову.

Оскільки ситуація не змінювалась, вона перевела нарахування пенсії в інший банк. На четвертий місяць блокування зняли, однак досі не отримала невиплачену суму за три місяці.

"Щоб хоч якось отримувати пенсію, я перевела її в інший банк, та три попередні пенсії я від Ощадбанку не могла отримати, скільки б я не ходила у відділення. Через 4 місяці прийшло повідомлення, що рахунок розблокований, але я не можу зняти з рахунку жодної гривні. Ні через касу, ні в банкоматі", — уточнила вона.

Попри те, що кредитна карта повністю погашена, клієнтці щодня надходять повідомлення про заборгованість. Тим часом, у відділенні менеджери "не знають, як допомогти".

"На гарячій лінії мені відповідають, що рахунок заблокований або що він під арештом, кожен дзвінок, різні відповіді. Я хотіла вже закрити цей рахунок, написала заяву, але й закрити його у відділенні не змогли. Все це продовжиться вже протягом 5 місяців і кінця не видно. Я всім знайомим буду радити не зв’язуватися з цим жахливим банком", — резюмувала українка.

Скарга. Джерело: Мінфін

Водночас Ощадбанк не надав офіційної відповіді на скаргу пенсіонерки.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти Ощадбанку скаржаться на проблеми з доступом до грошей. Жінка не змогла отримати пенсію в розмірі 2 416 гривень, яку було перераховано на її рахунок.

Раніше ми писали, що клієнти державного Ощадбанку скаржаться на проблеми при спробі зняти гроші. Так, пенсіонерка намагалася зняти кошти з пенсійної картки через банкомат фінустанови, проте пристрій готівки не видав, але списав суму з рахунку.