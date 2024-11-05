Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Ощадбанк позбавив клієнтку пенсії на три місяці — деталі arrow

Ощадбанк позбавив клієнтку пенсії на три місяці — деталі

5 листопада 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк блокує доступ до виплат клієнтам-пенсіонерам
Банківська картка і гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Державний "Ощадбанк" позбавив доступу одну зі своїх клієнток до пенсійних коштів. Жінка за три місяці так і не дочекалася розблокування, тому написала скаргу.

Про це йдеться на сайті "Мінфін".

Читайте також:

Проблеми з доступом до пенсій в Ощадбанку

Як наголошується у скарзі, влітку 2024 року клієнтка зіткнулась із блокуванням пенсійного рахунку. Після виконання всіх вимог, які висунули у відділенні банку, блокування так ніхто і не скасував. Через це жінка три місяці не отримувала пенсійні виплати.

"В липні місяці Ощадбанк заблокував мій рахунок. Я прийшла у відділення, надала пояснення, виконала всі вимоги. Три місяці я не отримувала пенсію, ходила в відділення, дзвонила на лінію, ніхто нічого не розблокував", — написала вона.

Також розповіла, що мала кредитну карту на 2,5 тис. гривень. Їй щотижня надходили повідомлення про заборгованість, за яку вносила кошти з іншого рахунку. Попри сплачену суму — через тиждень аналогічне повідомлення надходило знову.

Оскільки ситуація не змінювалась, вона перевела нарахування пенсії в інший банк. На четвертий місяць блокування зняли, однак досі не отримала невиплачену суму за три місяці.

"Щоб хоч якось отримувати пенсію, я перевела її в інший банк, та три попередні пенсії я від Ощадбанку не могла отримати, скільки б я не ходила у відділення. Через 4 місяці прийшло повідомлення, що рахунок розблокований, але я не можу зняти з рахунку жодної гривні. Ні через касу, ні в банкоматі", — уточнила вона.

Попри те, що кредитна карта повністю погашена, клієнтці щодня надходять повідомлення про заборгованість. Тим часом, у відділенні менеджери "не знають, як допомогти".

"На гарячій лінії мені відповідають, що рахунок заблокований або що він під арештом, кожен дзвінок, різні відповіді. Я хотіла вже закрити цей рахунок, написала заяву, але й закрити його у відділенні не змогли. Все це продовжиться вже протягом 5 місяців і кінця не видно. Я всім знайомим буду радити не зв’язуватися з цим жахливим банком", — резюмувала українка.

 

Ощадбанк скарги
Скарга. Джерело: Мінфін

 

Водночас Ощадбанк не надав офіційної відповіді на скаргу пенсіонерки.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти Ощадбанку скаржаться на проблеми з доступом до грошей. Жінка не змогла отримати пенсію в розмірі 2 416 гривень, яку було перераховано на її рахунок.

Раніше ми писали, що клієнти державного Ощадбанку скаржаться на проблеми при спробі зняти гроші. Так, пенсіонерка намагалася зняти кошти з пенсійної картки через банкомат фінустанови, проте пристрій готівки не видав, але списав суму з рахунку.

банківські карти банківські рахунки Ощадбанк банки гроші

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:30 В Україні впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

06:30 Відстрочка рекомендованим листом — наскільки це реально

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:22 Що загрожує працівникам ТЦК, які не видають повістки близьким

06:22 ФОПам приготуватися — що планують робити з ЄСВ у 2025 році

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

06:03 Прогноз погоди в Одесі — як краще сьогодні вдягтися

06:03 Як працює система виборів президента у США

06:01 У Києві вдруге за ніч оголосили тривогу через дрони

06:01 Ощадбанк позбавив клієнтку пенсії на три місяці — деталі

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

06:30 В Україні впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

06:30 Відстрочка рекомендованим листом — наскільки це реально

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:22 Що загрожує працівникам ТЦК, які не видають повістки близьким

06:22 ФОПам приготуватися — що планують робити з ЄСВ у 2025 році

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

06:03 Прогноз погоди в Одесі — як краще сьогодні вдягтися

06:03 Як працює система виборів президента у США

06:01 У Києві вдруге за ніч оголосили тривогу через дрони

06:01 Ощадбанк позбавив клієнтку пенсії на три місяці — деталі

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

4 листопада 2024
Ексклюзив

21:03 Україна отримала потужну допомогу для розмінування, — фото, відео

Ексклюзив

19:09 Під охороною ЮНЕСКО — що змінилося для Одеси

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

2 листопада 2024

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

1 листопада 2024
Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Text

23:52 Російський опозиціонер підказав, що може зупинити Путіна

Text

22:42 Стала вдовою через три місяці — новий випуск Жінки-фенікс

Text

21:24 Камельчук пояснив, хто сплачуватиме штрафи за незаконні дрова

Text

17:54 "Мирна угода" Росії та зима без світла — ефір Вечір.LIVE

Text

14:24 Нардеп назвав винних у появі об'єктів ЗСУ на картах Google

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

Text

13:08 Негода в Україні та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Text

12:44 "Ідеальний" солдат — військовий аналітик надав характеристику

Text

08:00 Переведення медиків у піхоту і вибори в Молдові — ефір Ранок.LIVE

3 листопада 2024
Text

15:01 Що стало на заваді вступу України в НАТО при каденції Ющенка

2 листопада 2024
Text

23:08 Військовий відповів, чи наблизилися ЗСУ до стандартів НАТО

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

10:58 Кім пояснив, чому взяв на поруки нардепку, яка придбала дім на Одещині

25 жовтня 2024

07:01 ПриватБанк розірвав співпрацю з клієнтом за часте користування терміналом — деталі