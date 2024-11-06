Ощадбанк объяснил, как отключить услугу смс-информирования

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный "Ощадбанк" объяснил, как клиентам не переплачивать за услуги. Речь идет о сервисе смс-информирования.

Об этом сообщается на странице банка в Facebook.

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Как отмечается, одна из клиенток обратилась в банк с просьбой объяснить, за что происходит автоматическое списание средств, когда пользуется приложением.

В банке пояснили, что речь идет об смс-информировании. Для использования приложения "Ощад" наличие подключенной услуги смс не обязательно. Можно подключить бесплатные пуш-сообщения в Telegram и Viber.

"По желанию вы можете подключить бесплатные сообщения на е-мейл или пуш-сообщение в чат-ботах банка", — рассказали в финучреждении.

В то же время, СМС-информирование платное — за услугу ежемесячно снимается по 10 гривен, то есть 120 гривен в год, сообщают клиенты.

Для отключения смс-банкинга необходимо обратиться в любое отделение банка и написать специальное заявление.

Вопрос клиентки. Источник: Fb Ощадбанка

Преимущества СМС-сообщений Ощадбанка

СМС-сообщение Ощадбанка является услугой информирования относительно операций, совершаемым с банковскими счетами. Благодаря этому клиент всегда знает о пополнении или снятии денег.

Также если кто-то получил доступ к платежной карте, то сразу поступит сообщение, в частности, о снятии наличных. Для этого достаточно обратиться в контакт-центр банка с просьбой заблокировать счет.

Благодаря сервису можно быстро узнать баланс на счете, сроки действия карты и суммы платежей по кредитному договору. На основании соответствующей опции можно заблокировать карту и заменить пин-код.

Что еще нужно знать

Напомним, у клиентки Ощадбанка неизвестные списали со счета 6,5 тыс. гривен, однако банк отказался возвращать средства. Известно, на чью сторону встал суд.

Также мы писали, что у клиента Ощадбанка исчезли с карты 19 тыс. гривен, он обратился в финучреждение, однако ответа так и не получил по возврату средств. Точку в деле поставил суд.