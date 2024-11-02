Ощадбанк відмовився повертати вкрадені з картки гроші — що вирішив суд

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У клієнтки державного "Ощадбанку" невідомі списали з рахунку 6,5 тис. гривні, проте банк відмовився повертати кошти. Відомо, на чию сторону став суд.

Про це йдеться у рішенні Калуського міського райсуду Івано-Франківської області.

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Відмова Ощадбанку у поверненні грошей

Як зазначається, одного дня клієнтка Ощадбанку отримала повідомлення про списання грошей з рахунку на суму 6,55 тис. гривень. Операції були здійснені через банк, який базується у Люксембурзі.

Вона звернулась на гарячу лінію, де після уточнення інформації заблокували картку. У поліцію подала заяву, де розпочали кримінальне провадження за ст. 185 ККУ.

Разом з витягом з ЄРДР звернулася до банку із письмовим запитом для отримання детальної відповіді щодо повернення коштів, на що отримала відмову. Там заявили, що "всі операції з банківською карткою були проведені коректно з її реквізитів".

Водночас жінка наголошує, що не передавала третім особам ПІН-код, CVV-2 код картки. У зв'язку з відмовою повернути гроші пішла до суду.

На чию сторону став суд

Суддя задовольнив позов клієнтки банку. За рішенням, з Ощадбанку на її користь стягнуть списані з банківського рахунку кошти у розмірі 6,55 тис. гривень.

"Враховуючи відсутність доказів того, що вона своїми діями або бездіяльністю сприяла втраті чи незаконному використанню персонального ідентифікаційного номера та іншої інформації, яка дає змогу ініціювати платіжні операції, проведення фінансових операцій по картковому рахунку позивача відбулося не за її розпорядженням, а тому вона не повинна нести відповідальності за такі операції. За таких обставин позов слід задоволити та стягнути з відповідача безпідставно списані з рахунку кошти в розмірі 6 551 гривні", — йдеться у вердикті суду.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у клієнта Ощадбанку зникли з картки 19 тис. гривень, він звернувся до фінустанови, однак відповіді так і не отримав щодо повернення коштів. Крапку у справі поставив суд.

Раніше ми писали, що матір клієнтки Ощадбанку звернулась із проханням скасувати угоду на іпотеку у розмірі 50 тис. доларів, назвавши причиною її психічний стан. Відомо, що вирішив суд у справі.