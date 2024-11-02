Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Ощадбанк не повернув вкрадені 6,5 тис. грн — вердикт суду arrow

Ощадбанк не повернув вкрадені 6,5 тис. грн — вердикт суду

2 листопада 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк відмовився повертати вкрадені з картки гроші — що вирішив суд
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У клієнтки державного "Ощадбанку" невідомі списали з рахунку 6,5 тис. гривні, проте банк відмовився повертати кошти. Відомо, на чию сторону став суд.

Про це йдеться у рішенні Калуського міського райсуду Івано-Франківської області.

Читайте також:

Відмова Ощадбанку у поверненні грошей

Як зазначається, одного дня клієнтка Ощадбанку отримала повідомлення про списання грошей з рахунку на суму 6,55 тис. гривень. Операції були здійснені через банк, який базується у Люксембурзі.

Вона звернулась на гарячу лінію, де після уточнення інформації заблокували картку. У поліцію подала заяву, де розпочали кримінальне провадження за ст. 185 ККУ.

Разом з витягом з ЄРДР звернулася до банку із письмовим запитом для отримання детальної відповіді щодо повернення коштів, на що отримала відмову. Там заявили, що "всі операції з банківською карткою були проведені коректно з її реквізитів".

Водночас жінка наголошує, що не передавала третім особам ПІН-код, CVV-2 код картки. У зв'язку з відмовою повернути гроші пішла до суду.

На чию сторону став суд

Суддя задовольнив позов клієнтки банку. За рішенням, з Ощадбанку на її користь стягнуть списані з банківського рахунку кошти у розмірі 6,55 тис. гривень.

"Враховуючи відсутність доказів того, що вона своїми діями або бездіяльністю сприяла втраті чи незаконному використанню персонального ідентифікаційного номера та іншої інформації, яка дає змогу ініціювати платіжні операції, проведення фінансових операцій по картковому рахунку позивача відбулося не за її розпорядженням, а тому вона не повинна нести відповідальності за такі операції. За таких обставин позов слід задоволити та стягнути з відповідача безпідставно списані з рахунку кошти в розмірі 6 551 гривні", — йдеться у вердикті суду.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у клієнта Ощадбанку зникли з картки 19 тис. гривень, він звернувся до фінустанови, однак відповіді так і не отримав щодо повернення коштів. Крапку у справі поставив суд.

Раніше ми писали, що матір клієнтки Ощадбанку звернулась із проханням скасувати угоду на іпотеку у розмірі 50 тис. доларів, назвавши причиною її психічний стан. Відомо, що вирішив суд у справі.

суд банківські карти банківські рахунки гроші Ощадбанк

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

06:10 Пенсія за мінімальної зарплати у 8 тис. грн — яка буде сума

06:03 В Одесі очікується сильний вітер — яка погода буде сьогодні

06:01 Ощадбанк не повернув вкрадені 6,5 тис. грн — вердикт суду

Термінова новина

05:54 Атака РФ на Київ — уламки БпЛА пошкодили вікна будинків

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

05:25 Сильний вітер та дощі по всій Україні — прогноз погоди

05:02 У Києві чути вибухи — що відомо

04:59 У Києві оголосили повітряну тривогу

04:30 Хто може бути звільнений від проходження БЗВП

04:07 Жорін підтвердив, що проблема СЗЧ зростає щодня

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

06:10 Пенсія за мінімальної зарплати у 8 тис. грн — яка буде сума

06:03 В Одесі очікується сильний вітер — яка погода буде сьогодні

06:01 Ощадбанк не повернув вкрадені 6,5 тис. грн — вердикт суду

Термінова новина

05:54 Атака РФ на Київ — уламки БпЛА пошкодили вікна будинків

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

05:25 Сильний вітер та дощі по всій Україні — прогноз погоди

05:02 У Києві чути вибухи — що відомо

04:59 У Києві оголосили повітряну тривогу

04:30 Хто може бути звільнений від проходження БЗВП

04:07 Жорін підтвердив, що проблема СЗЧ зростає щодня

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

1 листопада 2024
Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

Text

22:33 Грошей на компенсації за знищене житло більше немає, — Шуляк

Text

21:31 Хто занедбав міст Метро та яка його доля — деталі "Наша справа"

Text

17:50 Чи зміняться пенсії та тарифи у листопаді — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардепка повідомила, на що розрахований бюджет на 2025 рік

Text

15:50 Шуляк пояснила, чому зараз неможливо провести вибори

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

Text

14:53 Україна майже підійшла до максимуму споживання — коли блекаути

Text

13:02 НАТО дозволить Польщі збивати ракети — ефір День.LIVE

Text

12:57 Коли війська КНДР з'являться на фронті — прогноз бійців ЗСУ

Text

12:13 Южаніна розкрила зміни у поданні декларацій чиновників

Text

11:33 Нардеп розкритикувала збільшення видатків Рахункової палати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

25 жовтня 2024

07:01 ПриватБанк розірвав співпрацю з клієнтом за часте користування терміналом — деталі

04:31 Україна вже не зможе мобілізувати багато людей, заявив військовий