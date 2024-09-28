Ощадбанк проводит акцию по предоставлению сертификатов на 500 грн на товары в АТБ

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" могут присоединиться к акции "Мой выгодный шопинг!" В ее рамках можно получить 500 гривен денежного вознаграждения на покупки в сети магазинов "АТБ".

Об этом сообщает пресс-служба банка в Facebook.

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Подробнее об акции "Мой выгодный шоппинг!"

Как отмечается, государственный банк предлагает клиентам воспользоваться уникальной возможностью, позволяющей оплатить товары в магазине "АТБ".

"Как часто у вас бывают дни без покупок? Мое предположение: очень редко. И это причина порадоваться, ведь есть акция от Visa! Первые 500 участников акции получат сертификаты на 500 гривен в любимом АТБ", — говорится в объявлении.

Источник: Ощадбанк

Как украинцам принять участие в акции

Госбанк предлагает определенные условия для желающих присоединиться к акции. Необходимо осуществить транзакцию на 5 тыс. гривен картой Visa от Ощадбанка и получить сертификат АТБ.

"Количество сертификатов ограничено, поэтому спешите воспользоваться отличным предложением от Visa и Ощада", — подчеркнули в банке.

Сертификат покрывает расходы, соответствующие его номиналу. Владелец по своему усмотрению может покрыть расходы сверх номинала сертификата за свой счет.

Он должен быть использован до истечения его срока действия — один год с момента покупки. В случае просрочки срока — товары/услуги в обмен на такой сертификат не будут предоставлять.

При этом он неименной, таким образом может покупаться одним лицом или передаваться для использования другим в виде благотворительной помощи или подарка.

Акция проводится до 23:59 31 октября 2024 года (включительно) по Киевскому времени.

Что еще стоит знать

Напомним, государственный "Ощадбанк" противоправно взимает проценты по кредиту с военнослужащего. Мужчина и его жена тщетно пытались отменить начисление.

Также мы писали, что находящиеся за рубежом клиенты Ощадбанка жалуются на блокирование доступа к мобильному приложению и на проблемы с расчетом в сети Интернет. При этом в финучреждении просят прибыть в отделение.