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Ощадбанк подарує клієнтам сертифікати на 500 грн — умови програми

28 вересня 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк проводить акцію з надання сертифікатів на 500 грн на товари в АТБ
Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнти держфінустанови "Ощадбанк" можуть долучитися до акції "Мій вигідний шопінг!". В її рамках можна отримати 500 гривень грошової винагороди на покупки в мережі магазинів "АТБ".

Про це інформує пресслужба банку у Facebook.

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Детальніше про акцію "Мій вигідний шопінг!"

Як зазначається, державний банк пропонує клієнтам скористатися унікальною можливістю, що дозволить оплатити товари у магазині "АТБ".

"Як часто у вас бувають дні без покупок? Моє припущення: дуже рідко. І це причина порадіти, бо є ж акція від Visa! Перші 500 учасників акції отримають сертифікати на 500 гривень в улюбленому АТБ", — йдеться в оголошенні.

 

Ощадбанк акція
Джерело: Ощадбанк

Як українцям взяти участь в акції

Держбанк пропонує певні умови для тих, хто бажає долучитися до акції. Необхідно здійснити транзакцію на 5 тис. гривень карткою Visa від Ощадбанку та отримати сертифікат АТБ.

"Кількість сертифікатів обмежена, тож поспішайте скористатись чудовою пропозицією від Visa та Ощаду", — наголосили у банку.

Сертифікат покриває витрати, що відповідають його номіналу. Власник на власний розсуд може покрити витрати понад номінал сертифіката за власний кошт.

Він має бути використаний до закінчення його терміну дії — один рік з моменту покупки. У разі прострочення терміну — товари/послуги в обмін на такий сертифікат не будуть надавати.

При цьому він неіменний, таким чином може купуватись однією особою або ж передаватись для використання іншим у вигляді благодійної допомоги чи подарунку.

Акція проводиться до 23:59 години 31 жовтня 2024 року (включно) за Київським часом.

Що ще варто знати

Нагадаємо, державний "Ощадбанк" протиправно стягує відсотки за кредитом із військовослужбовця. Чоловік та його дружина марно намагалися скасувати нарахування.

Також ми писали, що клієнти Ощадбанку, які перебувають за кордоном, скаржаться на блокування доступу до мобільного застосунку та на проблеми з розрахунком у мережі Інтернет. При цьому у фінустанові просять прибути у відділення.

Ощадбанк акція магазини банківські карти АТБ банківські рахунки

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06:01 Ощадбанк подарує клієнтам сертифікати на 500 грн — умови програми

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