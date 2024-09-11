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Ощадбанк подарит деньги на коммуналку — как воспользоваться предложением

11 сентября 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк проводит акцию по оплате коммуналки — как присоединиться
Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Клиенты государственного учреждения "Ощадбанк" могут присоединиться к акции "Коммуналка в подарок!". В ее рамках можно получить 35 тыс. гривен денежного вознаграждения.

Об этом информирует пресс-служба банка в Facebook.

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Подробнее об акции "Коммуналка в подарок!"

Как отмечается, государственный банк предлагает своим клиентам воспользоваться хорошей возможностью, что позволит оплатить жилищно-коммунальные услуги. Вскоре объявят десять победителей.

"Акция "Коммуналка в подарок!" от моего Ощада и Visa продолжается. Участвуйте в акции и выигрывайте денежное вознаграждение 35 тыс. грн для покрытия расходов на коммунальные услуги", — говорится в объявлении.

Как принять участие в акции

Банк предлагает условия для желающих присоединиться к акции. Необходимо осуществить транзакцию более чем на 1 тыс. гривен картой Visa от Ощада.

Каждая отдельная транзакция на указанную сумму будет участвовать в розыгрыше, что увеличит шансы на получение поощрения.

В то же время, не отвечают условиям акции:

  • транзакции по оплате дорожных чеков и лотерейных билетов;
  • транзакции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в частности, через Интернет;
  • транзакции по оплате товаров, работ или услуг, после которых последовал полный или частичный возврат оплаты;
  • транзакции, совершенные вне периода акции;
  • транзакции, совершенные гражданами, не достигшими 18-летнего возраста;
  • транзакции, осуществленные с помощью любых других платежных карт, кроме карт Visa, эмитированных банком.

Период проведения акции: с 00:00 часов 01.09.2024 до 23:59 часов 30.09.2024 (включительно); а также 00:00 часов 01.10.2024 до 23:59 часов 31.10.2024 (включительно).

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что клиенты государственного "Ощадбанка" жалуются на бездействие сотрудников финучреждения. В частности, на то, что банк не может защитить средства.

Также мы писали, что мужчина потерял 39,7 тыс. гривен со счета и обратился в Ощадбанк с просьбой вернуть средства, указывая на мошенничество. Однако банк отказал, ссылаясь на то, что операции были выполнены через "Ощад 24/7" с использованием правильных всех необходимых реквизитов.

коммунальные услуги ЖКХ Ощадбанк деньги банки акции

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