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Ощадбанк не може захистити кошти клієнтів від шахраїв — деталі

2 вересня 2024 06:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Шахраї крадуть гроші з рахунків клієнтів Ощадбанку — відгук клєнтки
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Клієнтка державного Ощадбанку скаржиться на бездіяльність співробітників фінустанови. Зокрема на те, що банк не може захистити її кошти.

Про це йдеться на порталі Finance.ua.

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Деталі скарги

Клієнтка написала, що упродовж останнього року з її заробітної картки Ощадбанку систематично зникають гроші. За її словами, ні співробітники фінустанови, ні поліція ніяк не допомогли вирішити питання. 

Ощадбанк не відповів на відгук жінки, тому вона вирішила відмовитись від послуг цієї фінустанови.

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Джерело: скриншот

Як убезпечити себе від шахраїв

На порталі Ощадбанку нагадують про базові правила фінансової безпеки:

  • Номер вашої картки з 16 цифр — це основний реквізит для отримання коштів на рахунок. Його можна надавати для переказів від інших осіб або організацій. Не розголошуйте інші дані картки, такі як PIN-код, термін дії, CVC2/CVV2-код, паролі інтернет-банкінгу або коди підтвердження в SMS чи месенджерах.
  • Забезпечте унікальність пароля до інтернет-банкінгу. Не записуйте його, а запам’ятайте.
  • Не розголошуйте PIN-код платіжної картки і зберігайте його в секреті.
  • Якщо можливо, використовуйте смартфон з Google Pay або Apple Pay для покупок у магазинах, щоб захистити реквізити картки.
  • Активуйте підтвердження розрахунків через Touch ID або Face ID на вашому смартфоні.
  • Встановіть ліміти на покупки в магазинах та Інтернеті, а також на операції за кордоном у додатку Ощад 24/7.
  • Дізнайтесь, як заблокувати картку у разі потреби. В Ощадбанку це можна зробити через Контакт-центр (0 800 210 800), у відділенні або в Ощад 24/7.
  • Користуйтеся лише перевіреними онлайн-сервісами. Не переходьте за підозрілими посиланнями; набирайте адреси сайтів вручну.
  • Перевіряйте сайти перед оплатою, щоб уникнути фальшивих ресурсів, що можуть намагатися вкрасти інформацію про вашу картку. Допомагайте ЗСУ через перевірені організації та волонтерів.
  • Переконайтесь, що сайти для онлайн-платежів захищені, мають значок "замочок" та використовують https:// у адресному рядку. Шукайте значки Verified by Visa або Mastercard Secure card на сайті.

Що ще варто знати

Нагадуємо, чоловік втратив 39 713 гривень з рахунку та звернувся до Ощадбанку з проханням повернути кошти, вказуючи на шахрайство. Проте банк відмовив, посилаючись на те, що операції були виконані через "Ощад 24/7" із використанням правильних всіх необхідних реквізитів. 

Ми також писали, що клієнти державної фінустанови Ощадбанк скаржаться на низку проблем, які мають у банку. Зокрема, з картки, якою не користуються, щомісяця стягують по 300 гривень комісії.

Ощадбанк гроші банки шахрайство

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