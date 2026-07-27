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Главная Финансы Ощадбанк ограничил переводы по картам: как снять лимиты

Ощадбанк ограничил переводы по картам: как снять лимиты

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 06:01
Лимиты по карте Ощадбанка: как изменить ограничения в мобильном приложении и с помощью чат-бота
Человек держит карту возле банкомата, мужчина и женщина рядом с отделением Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

На кредитных и дебетовых картах государственного Ощадбанка действуют лимиты на денежные операции. Однако иногда у клиентов, получающих различные выплаты на свои карты, возникает необходимость изменить или отменить ограничения.

Редакция Новини.LIVE объясняет, разрешено ли клиентам Ощадбанка вносить такие изменения в свои счета.

Как изменить лимиты в мобильном приложении Ощадбанка

На сервисе есть инструкция о том, как изменить лимиты на картах. Совершить эту операцию можно прямо в приложении. Для этого нужно его открыть, выбрать карту и нажать на значок настроек в правом верхнем углу. После этого:

  • выберите пункт Лимиты;
  • нажмите на нужный лимит;
  • в новом меню появится возможность изменить сумму, запретить операцию или разрешить без ограничений.

Далее нужно сохранить изменения и ввести подтверждающий код доступа.

Как ещё можно изменить лимиты на картах

Менять лимиты можно в чат-боте Ощадбанка. Для этого нужно нажать кнопку Начать и указать свой финансовый номер телефона.

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После авторизации откройте Главное меню, перейдите в раздел Мои счета и выберите продукт Карта. Далее введите последние четыре цифры карты, для которой изменяете настройки, и нажмите Лимиты.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что клиенты Ощадбанка могут выиграть сертификаты на 2000 гривен. Акция продлится до конца июля 2026 года. Принять участие в розыгрыше можно, оформив договор страхования в рамках программы Мое здоровье.

Еще Новини.LIVE писали, как не платить комиссию за пополнение карт Ощадбанка. Например, дополнительные деньги не списываются, если совершать эту операцию в Ощад 24 или вносить деньги в кассах банка.

Ощадбанк денежные переводы лимиты
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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