Ліміти на картці Ощадбанку: як змінити обмеження у мобільному застосунку та за допомогою чат-бота

Людина тримає картку біля банкомату, чоловік і жінка біля відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

На кредитних та дебетових картках державного Ощадбанку діють ліміти на грошові операції. Та іноді у клієнтів, які отримують різні виплати на свої картки, виникає потреба змінити чи скасувати обмеження.

Редакція Новини.LIVE пояснює, чи дозволено клієнтам Ощадбанку вносити такі зміни на своїх рахунках.

Як змінити ліміти у мобільному застосунку Ощадбанку

На сервісі є інструкція щодо того, як змінити ліміти на картках. Зробити цю операцію можна прямо у застосунку. Для цього потрібно відкрити програму, обрати картку та обрати налаштування у верхньому правому куті. Після цього:

обираєте пункт Ліміти;

тиснете на потрібний ліміт;

у новому меню з'явиться можливість змінити суму, заборонити операцію або дозволити без обмежень.

Далі потрібно зберегти зміни та ввести підтверджувальний код доступу.

Як ще можна змінити ліміти на картках

Змінити ліміти можна у чат-боті Ощадбанку. Для цього потрібно натиснути кнопку Розпочати та вказати свій фінансовий номер телефону.

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Після авторизації відкриваєте Головне меню, переходите у розділ Мої рахунки і продукт Картка. Далі вказуєте останні чотири цифри картки, на якій змінюєте налаштування і тиснете на Ліміти.

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