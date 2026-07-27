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Головна Фінанси Ощадбанк обмежив карткові перекази: як зняти ліміти

Ощадбанк обмежив карткові перекази: як зняти ліміти

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2026 06:01
Ліміти на картці Ощадбанку: як змінити обмеження у мобільному застосунку та за допомогою чат-бота
Людина тримає картку біля банкомату, чоловік і жінка біля відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

На кредитних та дебетових картках державного Ощадбанку діють ліміти на грошові операції. Та іноді у клієнтів, які отримують різні виплати на свої картки, виникає потреба змінити чи скасувати обмеження. 

Редакція Новини.LIVE пояснює, чи дозволено клієнтам Ощадбанку вносити такі зміни на своїх рахунках.

Як змінити ліміти у мобільному застосунку Ощадбанку

На сервісі є інструкція щодо того, як змінити ліміти на картках. Зробити цю операцію можна прямо у застосунку. Для цього потрібно відкрити програму, обрати картку та обрати налаштування у верхньому правому куті. Після цього:

  • обираєте пункт Ліміти;
  • тиснете на потрібний ліміт; 
  • у новому меню з'явиться можливість змінити суму, заборонити операцію або дозволити без обмежень.

Далі потрібно зберегти зміни та ввести підтверджувальний код доступу. 

Як ще можна змінити ліміти на картках

Змінити ліміти можна у чат-боті Ощадбанку. Для цього потрібно натиснути кнопку Розпочати та вказати свій фінансовий номер телефону. 

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Після авторизації відкриваєте Головне меню, переходите у розділ Мої рахунки і продукт Картка. Далі вказуєте останні чотири цифри картки, на якій змінюєте налаштування і тиснете на Ліміти.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що клієнти Ощадбанку можуть виграти сертифікати на 2000 гривень. Акція триватиме до кінця липня 2026 року. Долучитися до розіграшу можна, якщо оформити договір страхування у рамках програми Моє здоров’я.

Ще Новини.LIVE писали, як не сплачувати комісії за поповнення карток Ощадбанку. Наприклад, додаткові гроші не списуються, якшо робити цю операцію в Ощад 24 або зараховувати гроші в касах банку.

Ощадбанк грошові перекази ліміти
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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