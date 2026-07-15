Внесение средств на карту Ощадбанка: какие способы позволят не переплачивать

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Клиенты государственного "Ощадбанка" могут избежать переплаты при пополнении карточных счетов. Правила этого финансового учреждения предусматривают несколько вариантов таких операций, при которых комиссия не взимается.

О том, какие существуют способы и условия пополнения карт, рассказывают Новини.LIVE.

Пополнение карты Ощадбанка без комиссий

Клиенты "Ощадбанка" могут воспользоваться рядом доступных услуг без комиссий, в частности сервисом пополнения карт.

Внесение средств на карту без дополнительных финансовых затрат возможно следующими способами:

с помощью терминалов банка;

при пополнении в личном кабинете "Ощад 24 ";

путем зачисления средств на счета в банковской кассе.

Как внести средства через терминал Ощадбанка

Благодаря развитой сети терминалов Ощадбанка клиенты могут воспользоваться разнообразными услугами банка в любом уголке страны. Для пополнения счета необходимо:

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выбрать ближайший банковский терминал;

вставить карту в приемник и ввести ПИН-код;

найти в меню на экране пункт "Пополнить карту";

ввести номер карты и сумму пополнения;

вставить купюры в приемник и подтвердить.

Такой вариант зачисления денег на счет карты будет мгновенным и не будет предусматривать комиссии.

Как пополнить карту в "Ощад 24/7"

Пополнить карту Ощадбанка можно также через онлайн-банкинг или мобильную версию "Ощад 24/7 ". Воспользоваться этой возможностью можно в любое время.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

войти в личный кабинет;

в меню найти раздел "Переводы между своими счетами";

следовать инструкциям, которые предложит система.

Пополнение через "Ощад 24/7" для пенсионных счетов также не предусматривает комиссии. В то же время банк начислит 0,1% + 2 грн комиссии за перевод на другие карты для выплат и 1% + 5 грн за перевод на счета других финансовых учреждений. При этом точные тарифы будут зависеть от типа карт.

Как внести средства на карту наличными в кассе отделения

Пополнить счет можно, посетив ближайшее отделение Ощадбанка. В частности, такой способ наиболее надежен для клиентов старшего поколения.

В отделении необходимо передать карту кассиру для зачисления денег на счет. После операции необходимо получить чек.

Пополнение карты в терминале или через EasyPay, Ibox

Пополнение счета Ощадбанка возможно с помощью терминалов или приложений Ibox или EasyPay. Устройства в населенном пункте или городе можно найти с помощью интерактивной карты. После чего в терминале необходимо:

выбрать услугу пополнения карты с пометкой "0%";

ввести номер банковской карты;

внести наличные средства.

Лимит по сумме пополнения, которую можно осуществить с помощью NFC-считывателя для идентификации номера банковской карты, составляет 30 000 грн.

Для внесения средств через EasyPay.ua необходимо ввести следующие данные:

номера карт отправителя и получателя;

коды CVC2/CVV2;

срок действия банковской карты;

номер телефона для подтверждения соответствующей транзакции.

При этом комиссия за онлайн-пополнение составляет 1%, а сумма одного платежа не может превышать 5 000 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что банк может заблокировать пенсионные выплаты даже пожилым людям, поскольку они получают средства от Пенсионного фонда на обычные карточные счета без спецназначения. Среди основных оснований для ареста счетов — задолженность по кредитам и по оплате коммунальных услуг.

Еще Новини.LIVE рассказывали о проблемах клиентов с документами в отделениях Ощадбанка. Несмотря на то, что в Украине приложение "Дія " признано законным инструментом для подтверждения личности, в финансовом учреждении до сих пор требуют исключительно бумажные аналоги. В банке отметили, что не все услуги синхронизированы с цифровыми сервисами.