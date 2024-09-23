По каким причинам Ощадбанк может не выдать валюту клиентки

Отделение банка. Фото: УНІАН

Клиентка государственного Ощадбанка столкнулась с проблемой снятия наличных со своей валютной карты. Она получила отказ в банке из-за отсутствия физической карты, что вызвало возмущение и заставило сомневаться в современности услуг банка.

Об этом говорится на портале Минфин.

Читайте также:

Детали жалобы

Ощадбанк попал под критику клиентки, открывшей виртуальную валютную карточку для регулярных операций с валютой. По ее словам, при попытке снять наличные в отделении ей отказали из-за отсутствия физической карты. Клиентка выразила свое разочарование, отметив, что современные банковские услуги должны учитывать удобство использования виртуальных карт и разрешать доступ к собственным средствам без таких ограничений.

Она отметила, что отказ со стороны банка заставил его сомневаться в прогрессивности Ощадбанка и его соответствии современным стандартам финансовых услуг.

Скриншот: Минфин

На момент публикации банк не предоставил официальный ответ на жалобу клиентки.

Что еще нужно знать

Напомним, Ощадбанк подготовил ряд новшеств для своих клиентов с 1 октября 2024 года. Изменения касаются тарифов и не только.

Мы также писали, что в государственном финучреждении Ощадбанк рассказали, какие введены ограничения на валютные расчеты за рубежом. С таким вопросом обращаются в банк клиенты.