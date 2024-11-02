Ощадбанк отказался возвращать украденные с карты деньги — что решил суд

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

У клиентки государственного "Ощадбанка" неизвестные списали со счета 6,5 тыс. гривен, однако банк отказался возвращать средства. Известно, на чью сторону встал суд.

Об этом идет речь в решении Калушского городского райсуда Ивано-Франковской области.

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Отказ Ощадбанка в возврате денег

Как отмечается, однажды клиентка Ощадбанка получила уведомление о списании денег со счета на сумму 6,55 тыс. гривен. Операции были совершены через банк, базирующийся в Люксембурге.

Она обратилась на горячую линию, где после уточнения информации заблокировали карту. В полицию подала заявление, где было возбуждено уголовное производство по ст. 185 УК.

Вместе с выпиской из ЕРДР обратилась в банк с письменным запросом для получения детального ответа о возврате средств, на что получила отказ. Там заявили, что "все операции с банковской картой были проведены корректно по ее реквизитам".

В то же время женщина отмечает, что не передавала третьим лицам ПИН-код, CVV-2 код карты. В связи с отказом вернуть деньги пошла в суд.

На чью сторону стал суд

Судья удовлетворил иск клиентки банка. По решению, с Ощадбанка в ее пользу взыщут списанные с банковского счета средства в размере 6,55 тыс. гривен.

"Учитывая отсутствие доказательств того, что она своими действиями или бездействием способствовала потере или незаконному использованию персонального идентификационного номера и другой информации, позволяющей инициировать платежные операции, проведение финансовых операций по карточному счету истца произошло не по ее распоряжению, а потому она не должна нести ответственности за такие операции. В таких обстоятельствах иск следует удовлетворить и взыскать с ответчика безосновательно списанные со счета средства в размере 6 551 гривны", — говорится в вердикте суда.

Что еще стоит знать

Напомним, у клиента Ощадбанка исчезли с карты 19 тыс. гривен, он обратился в финучреждение, однако ответа так и не получил по возврату средств. Точку в деле поставил суд.

Ранее мы писали, что мать клиентки Ощадбанка обратилась с просьбой отменить договор на ипотеку в размере 50 тыс. долларов, назвав причиной ее психическое состояние. Известно, что решил суд по делу.