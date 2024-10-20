На Ощадбанк подали в суд из-за ареста квартиры — что известно

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Женщина, получившая квартиру по наследству от бабушки, обнаружила, что на ее имущество наложен арест. Она обратилась в государственный Ощадбанк с требованием снять ограничения.

Об этом говорится в решении Хустского районного суда Закарпатской области.

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Детали дела

Отмечено, что женщина, получив квартиру от бабушки по договору дарения еще в 2005 году, решила продать ее и обратилась в нотариус для оформления документов. Однако при оформлении документов нотариус обнаружил, что на квартиру наложен арест еще в 2006 году по решению Хустского отделения Ощадбанка, которое ссылалось на документ с 1992 года.

"Истица перед банком задолженности не имела, договорные отношения отсутствуют", — заявили в Ощадбанке.

Решение суда

Суд удовлетворил иск женщины и отменил запрет на отчуждение ее квартиры. Ощадбанк подтвердил, что никаких претензий к ней нет, как и долга перед банком.

В решении указано, что на протяжении более 30 лет банк не совершал действий по погашению какого-либо долга, а запрет на недвижимость существенно нарушал право владелицы на распоряжение своим имуществом. Поэтому суд признал такое обременение нецелесообразным и решил его снять.

Что еще нужно знать

Напомним, клиенты Ощадбанка жалуются на отсутствие защиты средств. Женщина обратилась в финучреждение за получением наследства со счета умершей на сумму 45 963 долларов. Однако банк выдал эти средства другому человеку.

Также мы писали, что граждане, являющиеся клиентами государственного Ощадбанка, жалуются на отсутствие средств из-за затягивания банком разблокирования арестованного счета. Исполнительная служба направила соответствующее постановление полмесяца назад.