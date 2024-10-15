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Ощадбанк ігнорує вимогу розблокувати пенсіонерці рахунки — подробиці скарги

15 жовтня 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк не розблокує пенсіонерці рахунки, попри постанову
Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Громадяни, які є клієнтами державного "Ощадбанку", скаржаться на відсутність коштів через затягування банком розблокування арештованого рахунку. Виконавча служба надіслала відповідну постанову пів місяця тому.

Про це йдеться на сторінці "Ощадбанку" у соцмережі Facebook.

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Як зазначається, клієнтці пенсійного віку банк заблокував кошти. Попри те, що є постанова про розблокування, фінустанова зволікає з його зняттям.

Рішення надійшло наприкінці вересня 2024 року. Тобто жінка пів місяця незаконно немає доступу до власних коштів.

Тоді як необхідно оплачувати поточні рахунки, продукти харчування та медикаменти.

"Чудовий" банк. Пенсійна картка й досі не розблокована, хоча Укрпошта доставила Постанову від Виконавчої служби ще 30.09. На гарячій лінії увесь час повторюють магічне "чекайте". А за що пенсіонерці купувати харчі й ліки, сплачувати комуналку? Задача із зірочкою", — йдеться у скарзі.

У банку відреагували на допис, попросивши надати особисту інформацію для перевірки наявності постанови в банку та статус її опрацювання.

Ліміт на арештовані кошти

Як відомо, згідно з нормами Нацбанку, на зняття коштів з арештованих рахунків упродовж місяця встановлено ліміти.

До зняття дозволена сума, що не може перевищувати дві мінімальні зарплати станом на початок 2024 року. Тоді вона зросла до 7,1 тис. гривень, тому лімітована сума становить 14,2 тис. гривень.

Водночас, у разі появи постанови Виконавчої служби про доступ до коштів на заблокованому рахунку, банк має виконати рішення упродовж двох днів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти Ощадбанку скаржаться на проблеми з транзакціями. Один із чоловіків отримав на рахунок в банку матеріальну допомогу від центру зайнятості в розмірі 15,9 тис. гривень, проте виникли труднощі.

Також клієнти державного банку скаржаться на проблеми з блокуванням коштів. Один із клієнтів отримав на картку 1,979 млн гривень за виконану роботу, проте банк заблокував його рахунок. Тепер чоловік вимагає стягнути з фінансової установи пеню за незручності.

Ощадбанк банки пенсіонери банківські карти арешт банківські рахунки

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