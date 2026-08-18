Ощадбанк начислит пенсионерам бонусы: на какие карты

Пожилая женщина возле банка. Фото: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

До 31 января 2027 года клиенты государственного финансового учреждения "Ощадбанк" могут получать на банковские карты денежные бонусы для совершения покупок. Такое вознаграждение обещают некоторым владельцам пенсионных карт при условии соблюдения правил акционной программы.

О том, кому могут начислить бонусы, рассказывает издание Новини.LIVE.

При каких условиях Ощадбанк начислит бонусы на карты

По данным государственного банка, речь идет об акционной программе, в рамках которой гражданам предоставляются электронные сертификаты на совершение покупок при условии первого оформления пенсионной карты или перевода пенсии из другого финансового учреждения.

Принять участие в акции смогут:

дееспособные граждане, уже имеющие идентификационный код;

достигшие совершеннолетия;

являющиеся держателями банковских платежных карт для выплаты пенсии.

Важно, чтобы карты принадлежали к международной платежной системе Mastercard. Речь идет о:

Standard Mastercard;

MC Debit Standard;

MC World;

MC Debit World;

MC Platinum;

MC World Elite.

Электронный сертификат номиналом 300 грн позволит обменять его на товары в сети магазинов "АТБ".

"Электронный сертификат АТБ номинальной стоимостью 300,00 (триста) гривен 00 коп. для всех участников акции, должным образом выполнивших условия акции, но не более 25 200 (двадцать пять тысяч двести) штук за весь период акции", — пояснили в банке.

Как получить сертификат от Ощадбанка

Клиенты, намеревающиеся принять участие в акции, смогут получить вознаграждение на покупки при соблюдении следующих условий:

Оформлена пенсионная карта Mastercard в Ощадбанке/переведено получение пенсии в этот банк;

Получено первое зачисление пенсии на карту Ощадбанка до 31 января следующего года.

После этого владельцам таких карт будет выдан гарантированный электронный сертификат на продукты и товары. При этом он не распространяется на покупку алкогольных напитков и табачных изделий.

Программа предоставления бонусов будет действовать до 31 января 2027 года включительно, в течение этого времени будут проведены следующие этапы акции:

до 31 августа 2026 года;

до 30 сентября 2026 года;

до 31 октября 2026 года;

до 30 ноября 2026 года;

до 31 декабря 2026 года;

до 31 января 2027 года.

Акция охватывает всю территорию страны, за исключением территорий, признанных в соответствии с законодательством оккупированными, находящихся в окружении (блокаде), где продолжаются боевые действия или существует такая угроза.

Ранее Новини.LIVE сообщали, какие карты Ощадбанка летом подлежали окончательному закрытию. По информации банка, тем, у кого заблокировали старые карты, необходимо обратиться в отделения банка для их перевыпуска. Под блокировку летом попали несколько видов карт, при этом большинство старых карт будут действительны до конца декабря 2026 года.

Еще Новини.LIVE писали, при каких условиях Ощадбанк может ежегодно взимать по 480 грн. В 2026 году в государственном банке пересмотрели тарифные планы для счетов с использованием карт. В частности, подорожала услуга информирования об операциях. Стоимость услуги выросла сразу для трех типов карт, в том числе для цифровых или физических дебетовых карт "Моя карта".