Ощадбанк рассказал о правилах восстановления PIN-кода — какие тарифы

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В госфинучреждении "Ощадбанк" рассказали о возможности изменения PIN-кода банковских карточек в случае, если клиент забыл предыдущий. Соответствующая услуга предусмотрена на такие случаи, однако имеет особую тарификацию.

Об этом говорится в сообщении главы правления Ощадбанка Сергея Наумова в Telegram.

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Правила предоставления PIN-кода карты

Как рассказал глава правления, на этой неделе в контакт-центр финучреждения поступило много вопросов по изменению PIN-кода банковских карт. Клиентов интересовало, предусмотрена ли такая возможность, если не помнят предыдущий.

Согласно процедуре, при получении карты клиенту предоставляется право самостоятельно установить PIN-код. Речь идет о произвольной комбинации из четырех цифр. Это можно сделать следующим путем:

в чат-боте Ощадбанка;

через POS-терминал в банковском отделении;

в банкомате или информационно-платежном терминале;

через контакт-центр (в автоматическом режиме).

После того, как клиент установил PIN-код, карта активируется и вполне подходит для пользования.

Как изменить PIN-код карты и какие тарифы за услугу

В случае, если гражданин забыл PIN-код к собственной карточке, не нужно заказывать новую. Его можно изменить дистанционно, даже без обращения в отделение. Такая возможность доступна:

в чате-боте;

контакт-центре с помощью голосовой помощницы Софии;

в мобильном приложении "Мобильный Ощад".

"Для смены через голосовую помощницу, нужно совершить звонок с финансового номера телефона на бесплатный номер 0800210800 и сообщить о необходимости изменения PIN-кода, озвучить последние четыре цифры карты и следовать подсказкам", — говорится в сообщении.

В банке услуга по изменению кода имеет особую тарификации. Так, во время первого изменения — ничего не нужно платить, в случае каждого следующего — тарифицируется в размере 15 грн. Однако изменение PIN-кода через приложение "Мобильный Ощад" — бесплатно.

Для этого в приложении "Мобильный Ощад" необходимо:

выбрать карту, где необходимо изменить PIN-код;

нажать в правом верхнем углу "Настройка карты";

выбрать функцию "Настройка PIN-кода";

ввести новый код.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее в Ощадбанке рассказали, как можно надежно оградить собственные деньги на карточке от мошенничества. Для этого можно воспользоваться специальной программой страхования карт.

Также мы писали, что женщина, получившая квартиру по наследству от бабушки, обнаружила, что на ее имущество наложен арест. Она обратилась в государственный Ощадбанк с требованием снять ограничения.