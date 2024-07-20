Ощадбанк может взимать со счетов по 300 грн ежемесячно - как не терять деньги

Банковская карта в руках. Фото: Unsplush

Клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" могут ежемесячно терять по 300 гривен из-за комиссии. Это может произойти, если не уточнить у представителя банка тип оформленной новой платежной карты, который открывают, не ставя в известность граждан.

Об этом говорится в жалобе на портале Minfin.

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Как рассказала одна из клиенток Ощадбанка, она заметила автоматическое списание комиссии в 300 грн с перевыпущенной зарплатной карты. Оказалось, что ее не известили при переоформлении о предоставлении "элитной" карты.

"Хочу рассказать неприятную историю, произошедшую со мной не так давно. Я являюсь клиентом Ощадбанка более 15 лет и до сих пор у меня не было нареканий на работу работников этого банка. Так вот, на мой телефон поступило сообщение, о том, что мне необходимо подъехать в отделение банка (г. Запорожье, пр-т Моторостроителей, 32) и поменять зарплатную карту (это обычная процедура, в целях безопасности, банк переодически меняет карты) и кстати, я меняла карточку не впервые. Я подъехала и поменяла карточку, не обратив внимания на то, что карточка из "стандартной" "превратилась" в "платинум-карту", и специалист, которая мне ее меняла, на это тоже не обратила мое внимание", — говорится в жалобе.

При этом женщина узнала об автоматическом списании средств не сразу, а когда пришло время по регламенту банка.

"Я это увидела только тогда, когда с моей новой зарплатной карты было снято (украдено) 300 грн комиссии, которую я должна была платить каждый месяц за пользование этой картой на которой, кстати, лежали мои деньги!", — отметила клиентка.

Женщина сразу позвонила по телефону на "горячую линию", где ей рассказывали о преимуществах и недостатках новой карты. В частности, что по ней нужно еще ежемесячно тратить по 5 тыс. грн. В итоге пришлось идти в отделение повторно, тратя усилия и время, чтобы перейти на другой тип карты. Женщина возмущена, ведь списанные средства ей вернуть не удалось.

"Мне долго рассказывали о каких-то бонусах, каких-то конференц-залах, о том, что я должна каждый месяц тратить более 5000грн с этой карточки и т.п…, чтобы с меня не снималась комиссия. Я недолго думая уехала и поменяла карточку на "стандарт". Деньги, конечно, мне никто не вернул и никто не извинился за обман… Очень досадно, что в военное положение, когда у людей нет работы и люди считают каждую гривну, обманом ворует деньги Государственный банк. Доверия уже, конечно, не будет. Ах да! И на днях от банка, как издевательство, поступило такое сообщение: (фото не вставляется, напишу своими словами): "Умножайте свои средства онлайн! Получайте повышенный дополнительный доход благодаря вашей зарплатной карте… Вы сначала верните мои средства! Пока я только в минусе от взаимоотношений со Ощадбанком!", — написала она.

В банке не отреагировали на обращение в свой адрес.

Жалоба клиента. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, клиентам государственного учреждения "Ощадбанк" объяснили, как перевыпустить банковскую карту за границей. Речь идет о ситуациях, когда по каким-то причинам потеряна карточка, ведь срок их действия продлен.

Также сообщалось, что Ощадбанк ввел новую услугу своим премиум-клиентам. Речь идет о сервисе "Инвестиционные исследования", что предоставит детальный анализ возможностей для повышения эффективности инвестиционных решений.