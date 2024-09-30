Клиенты жалуются на Ощадбанк из-за невыплаты пенсий — детали дела

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного Ощадбанка жалуются на проблемы с пенсионными выплатами. Мужчина, открывший счет в отделении финучреждения, заявил, что управление Пенсионного фонда Украины в Краматорске отказало в принятии его заявления на выплату пенсии. Он считает, что ответственность за ситуацию лежит на банке и требует компенсацию в размере 75 356 гривен.

Об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева .

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Детали дела

Мужчина заявляет, что 15 августа 2017 он открыл счет в отделении Ощадбанка в Краматорске, Донецкой области, однако Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в Краматорске отказался принять заявление о выплате пенсии через этот банк. Согласно правилам, в случае отказа во взятии счета на учет из-за устраненных ошибок, банк обязан повторно направить соответствующее сообщение в ПФУ с исправленными данными.

Однако Ощадбанк не изменил реквизиты счета на стандарт IBAN и не сообщил об этом Пенсионному фонду. Это привело к неисполнению решения суда и лишило мужчины права на получение пенсии. Как следствие, он требует компенсацию в размере 75 356 гривен за материальный ущерб, причиненный действиями банка.

Что решил суд

Суд отказал мужчине в удовлетворении иска, отметив, что причиной невыплаты пенсии и ее невозобновление было отсутствие в Пенсионном фонде Краматорского заявления пенсионера о перечислении средств на банковский счет в АО "Ощадбанк". Таким образом, ответственность за невыплату пенсии не возложена на банк.

"Итак, согласно нормам вышеприведенного порядка выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках следует, что номер счета на который получатель пенсии просит перечислять пенсию, отмечается именно получателем пенсии в его заявлении, которое должно им подписываться и лично подаваться в орган Пенсионного фонда Украины", — подчеркнул суд.

Что еще стоит знать

Напомним, со счета мужчины в государственном Ощадбанке было списано 103 950 гривен. Представители банка сообщили, что сделка выполнена корректно с использованием всех необходимых реквизитов. Однако мужчина настаивает на возвращении средств.

Мы также писали, что счет клиента государственного Ощадбанка заблокирован из-за нескольких денежных поступлений, общая сумма которых составляла 15 410 грн. Мужчина утверждает, что не понимает, почему банк принял такое решение, поскольку все транзакции были легитимны, а его годовой доход достигает 4 миллионов гривен.