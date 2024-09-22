Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Ощадбанк блокує рахунки клієнтів за дрібні перекази — що відомо arrow

Ощадбанк блокує рахунки клієнтів за дрібні перекази — що відомо

22 вересня 2024 06:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ощадбанк заблокував понад 15 тис. грн на рахунку клієнта — яка причина
Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Рахунок клієнта державного Ощадбанку заблокували через декілька грошових надходжень, загальна сума яких становила 15 410 грн. Чоловік стверджує, що не розуміє, чому банк прийняв таке рішення, оскільки всі транзакції були легітимними, а його річний дохід досягає 4 мільйонів гривень.

Про це йдеться на порталі Мінфін.

Читайте також:

Деталі скарги

Клієнт Ощадбанку повідомив, що протягом 19 днів на його рахунок надійшло п’ять різних переказів. Після отримання останнього з них банк несподівано заблокував рахунок. Відреагувавши на це, чоловік залишив відгук, в якому підкреслив, що всі його витрати були звичними — на покупки в супермаркеті, комунальні послуги, оренду житла та придбання особистих товарів.

Клієнт підкреслив, що не займається жодними підозрілими видами діяльності і не проводить операцій, пов’язаних із відмиванням коштів.

Він послався на статтю 1060 Цивільного кодексу України, наголосивши, що банк не мав правових підстав для блокування його рахунку, адже всі його платіжні доручення відповідали закону. Крім того, чоловік зазначив, що згідно з Законом України "Про банки і банківську діяльність", банк зобов’язаний терміново розблокувати рахунок, якщо не існує правових підстав для такого рішення.

Клієнт вимагає від банку термінового розблокування рахунку і письмового пояснення причин цього рішення. Якщо його вимоги не будуть виконані, він планує звернутися до Національного банку України та подати позов до суду для захисту своїх прав. Проте представники Ощадбанку поки що ніяк не прокоментували звернення чоловіка.

Що ще треба знати

Нагадаємо, державний Ощадбанк зволікає з виконанням постанов виконавчої служби про зняття арешту з пенсійних рахунків. На це продовжують скаржитися клієнти фінустанови.

Ми також повідомляли, що фінустанова Ощадбанк підготувала низку нововведень для своїх клієнтів з 1 жовтня 2024 року. Зміни стосуються тарифів і не тільки.

Ощадбанк гроші банки банківські карти банківські рахунки блокування

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:30 В Україні різко впали ціни на сою — скільки коштує зерно наприкінці вересня

06:15 Актуальні ціни на пальне в Україні — як змінилась вартість на АЗС сьогодні

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

06:03 Чим можна замінити слово "лайфгак" — приклад 15 українських аналогів

06:01 Ощадбанк блокує рахунки клієнтів за дрібні перекази — що відомо

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

05:05 Синоптики попередили про туман на заході України — який прогноз погоди сьогодні

04:40 Адвокат пояснив, що робити, якщо ТЦК вилучили військовий квиток

04:04 Бригада "Азов" шукає на роботу зварювальників — які вимогу та умови

03:39 У Хмельницькому було чути звуки вибухів — Росія запустила "Шахеди"

03:18 Капітан та майор вимагали з військових хабарі за непритягнення до відповідальності — що вирішив суд

06:30 В Україні різко впали ціни на сою — скільки коштує зерно наприкінці вересня

06:15 Актуальні ціни на пальне в Україні — як змінилась вартість на АЗС сьогодні

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

06:03 Чим можна замінити слово "лайфгак" — приклад 15 українських аналогів

06:01 Ощадбанк блокує рахунки клієнтів за дрібні перекази — що відомо

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

05:05 Синоптики попередили про туман на заході України — який прогноз погоди сьогодні

04:40 Адвокат пояснив, що робити, якщо ТЦК вилучили військовий квиток

04:04 Бригада "Азов" шукає на роботу зварювальників — які вимогу та умови

03:39 У Хмельницькому було чути звуки вибухів — Росія запустила "Шахеди"

03:18 Капітан та майор вимагали з військових хабарі за непритягнення до відповідальності — що вирішив суд

Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Text

23:19 Нардепка заявила, що генерали застосовують "радянський підхід" в українській армії

Text

22:44 Нардеп Волинець заявив, що силові структури вимагають від мобільних операторів інформацію про людей

Text

21:16 Нардеп Ясько закликала українців готуватися то найгіршого сценарію відключень світла взимку

Text

19:52 Представник Київради прокоментував інцидент, коли авто провалилось під асфальт

Text

18:58 У КМДА роз'яснили, коли покращиться ситуація зі смогом в Києві

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

17:58 Удар по складу РФ у Тверській області та візит фон дер Ляєн до Києва — ефір Вечір.LIVE

Text

16:37 Братчук відреагував на інформацію про те, що Росія знала про операцію на Курщині заздалегідь

Text

13:15 Сімейний лікар дав поради, як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я

Text

13:00 Візит фон дер Ляєн до Києва та зняття обмежень на удари по Росії — ефір День.LIVE

Text

11:56 Гроші від ЄС на підтримку енергетики України — нардеп пояснив принцип розподілу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації