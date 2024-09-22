Ощадбанк заблокував понад 15 тис. грн на рахунку клієнта — яка причина

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Рахунок клієнта державного Ощадбанку заблокували через декілька грошових надходжень, загальна сума яких становила 15 410 грн. Чоловік стверджує, що не розуміє, чому банк прийняв таке рішення, оскільки всі транзакції були легітимними, а його річний дохід досягає 4 мільйонів гривень.

Про це йдеться на порталі Мінфін.

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Деталі скарги

Клієнт Ощадбанку повідомив, що протягом 19 днів на його рахунок надійшло п’ять різних переказів. Після отримання останнього з них банк несподівано заблокував рахунок. Відреагувавши на це, чоловік залишив відгук, в якому підкреслив, що всі його витрати були звичними — на покупки в супермаркеті, комунальні послуги, оренду житла та придбання особистих товарів.

Клієнт підкреслив, що не займається жодними підозрілими видами діяльності і не проводить операцій, пов’язаних із відмиванням коштів.

Він послався на статтю 1060 Цивільного кодексу України, наголосивши, що банк не мав правових підстав для блокування його рахунку, адже всі його платіжні доручення відповідали закону. Крім того, чоловік зазначив, що згідно з Законом України "Про банки і банківську діяльність", банк зобов’язаний терміново розблокувати рахунок, якщо не існує правових підстав для такого рішення.

Клієнт вимагає від банку термінового розблокування рахунку і письмового пояснення причин цього рішення. Якщо його вимоги не будуть виконані, він планує звернутися до Національного банку України та подати позов до суду для захисту своїх прав. Проте представники Ощадбанку поки що ніяк не прокоментували звернення чоловіка.

Що ще треба знати

Нагадаємо, державний Ощадбанк зволікає з виконанням постанов виконавчої служби про зняття арешту з пенсійних рахунків. На це продовжують скаржитися клієнти фінустанови.

Ми також повідомляли, що фінустанова Ощадбанк підготувала низку нововведень для своїх клієнтів з 1 жовтня 2024 року. Зміни стосуються тарифів і не тільки.