Ощадбанк незаконно блокирует некоторые счета клиентов — детали

Банковские карты. Фото: oschadbank.ua

Государственное финучреждение "Ощадбанк" из-за путаницы в формулировках блокирует счета уязвимым категориям граждан. В частности, пенсионные счета на детей по потере кормильца, называя их "текущими", а не целевыми.

Об этом говорится на портале Минфин.

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Как отметила одна из клиенток, ей арестовали в Ощадбанке пенсионный счет, на который получает пенсию на детей по потере кормильца. Исполнитель сообщил, что банк не должен был блокировать данный счет и что этот вопрос можно легко решить в главном отделении банка в Киеве. Однако там наткнулась на сопротивление со стороны работников банка, отметивших, что банк поступил законно.

"Я туда поехала. Сотрудница банка даже не посмотрела ни документов, ни мои счета. Просто сказала, что если заблокировали, то все правильно и шаблонно, что им нужно распоряжение от исполнителя. На мои аргументы, что их действия незаконны она начала мне доказывать что таких счетов в качестве пенсионного или для социальных выплат вообще не существует!!". Извините, это компетентный ответ работника? Полное нежелание выслушать и разобраться в вопросе", — подчеркнула клиентка.

Она отметила, что в онлайн-чате были только шаблонные ответы, поэтому отправилась повторно в свое отделение, где все объяснили. Однако она все равно считает, что Ощадбанк нарушил закон, заблокировав средства на детей.

Жалоба. Источник: Минфин

Объяснение по блокированию социальных карт

На портале объяснили, что банк заблокировал счет, не нарушив закона, поскольку банк открыл "текущий" пенсионный счет, имеющий право за долги блокировать, а не подлежат блокированию исключительно "целевые" счета. В то время, как у Ощадбанка нет такой возможности, как открывать целевые счета.

"Заработная плата, стипендия, пенсия, социальная помощь и другие социальные выплаты — это так называемые средства целевого назначения. Но банк может не иметь технической возможности открыть отдельный счет для зачисления исключительно таких средств. Поэтому открываемый счет, в том числе и для зачисления" заработной платы, пенсии, стипендии или соцвыплат обычно по условиям банковского обслуживания является обычным текущим счетом. То есть, это счет физического лица для собственных нужд, на него могут зачисляться любые средства, а не только средства целевого назначения.

Что еще нужно знать

Напомним, Ощадбанк рекомендует клиентам обращаться в правоохранительные органы в связи с невыдачей денег из банкоматов и только после расследования обещает вернуть средства. Подобные случаи приобретают массовость.

Также мы писали, что военнослужащие жалуются на дискриминацию в Ощадбанке при предоставлении кредитов на установку солнечных электростанций (СЭС). Мужчине отказали в выдаче денег, ссылаясь на условия программы.