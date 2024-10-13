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Ощадбанк блокирует счета после начисления зарплаты — решение суда

13 октября 2024 06:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Клиенты Ощадбанка жалуются на блокировку счетов — детали судебного дела
Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Клиенты государственного Ощадбанка жалуются на проблемы с блокировкой средств. Один из клиентов получил на карточку 1 979 089 гривен за проделанную работу, однако банк заблокировал его счет. Теперь мужчина требует взыскать с финансового учреждения пеню за неудобства.

Об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева.

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Детали дела

Мужчина открыл счет в Ощадбанке еще в июне 2015 года и получил на него 1 979 089 гривен. Однако банк заблокировал все операции по счету, ссылаясь на решение Государственной службы финансового мониторинга. В рамках уголовного дела суд наложил арест на эти средства, подозревая, что они могли быть связаны с финансированием терроризма.

Впоследствии арест был отменен, и мужчина решил забрать свои деньги. Однако Ощадбанк требовал дополнительных документов для подтверждения законности происхождения средств, поскольку отправитель являлся фигурантом расследования по финансированию терроризма. Банк объяснил, что обязан обеспечить предотвращение использования своих услуг для отмывания денег или незаконных финансовых операций.

16 января 2020 года Ощадбанк наконец-то осуществил безналичный перевод 1 979 089 гривен на счет клиента в другом банке. Однако мужчина подал в суд, поскольку спорные вопросы касались отказа банка раньше выполнить этот перевод.

Что решил суд

Суд удовлетворил иск мужчины и принял взыскать с АО "Державний ощадний банк України" пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки обязательств, но не более 10% суммы перевода. Это составило 197 909 гривен.

Суд отметил, что банк нарушил свои обязательства по безналичному переводу средств, задержанных по требованию дополнительных документов. Согласно Закону Украины "О платежных системах и переводе средств в Украине", банк обязан уплатить пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день задержки, но не более 10% от суммы перевода. Поскольку начисленная пеня за один год превысила этот предел, суд постановил выплатить мужчине максимальную сумму пени — 197 909 гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты Ощадбанка, вынужденно находящиеся за границей, жалуются на сбой в работе мобильного приложения "Ощад24" и проблемы с доступом к собственным деньгам. При этом в государственном банке есть требование решения подобных проблем исключительно лично, прибыв в отделение.

Мы также рассказывали, что мужчина наткнулся на сайт, предлагавший финансовую помощь переселенцам от ООН. После ввода своих данных с его счетов в Ощадбанке исчезли 129 494 гривны. Это очередной случай мошенничества, когда злоумышленники используют поддельные платформы для воровства денег.

Ощадбанк деньги банки банковские счета блокирование судебные решения

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