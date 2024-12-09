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Ощадбанк блокирует счета пенсионеров с инвалидностью — детали

9 декабря 2024 06:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Клиенты Ощадбанка жалуются из-за безосновательной блокировки счетов пенсионеров с инвалидностью
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Клиенты Ощадбанка жалуются на необоснованную блокировку карт и сложности в решении таких ситуаций. Один из пользователей рассказал о случае, когда из-за обычной операции была заблокирована карточка его мамы, человека с инвалидностью, что вызвало серьезные неудобства и финансовые расходы.

Об этом говорится на портале "Минфин".

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Детали дела

Один из клиентов банка поделился историей о блокировании карты его мамы, которая является лицом с инвалидностью второй группы и не может самостоятельно передвигаться. Причиной блокировки стала "подозрительная" операция пополнения мобильного номера на 500 гривен, которая регулярно производится ежемесячно на ту же сумму. Ранее банк не подвергал сомнению эти транзакции.

Попытка обратиться в прессслужбу для получения объяснений также потерпела неудачу. Представители банка отказали в предоставлении контактов даже после официального запроса по корпоративному мейлу СМИ. Теперь клиент хочет выяснить, как снять ограничения с карты, а также кто компенсирует расходы на транспортировку человека с инвалидностью в отделение банка для разрешения ситуации.

Кроме того, пострадавшие призывают других столкнувшихся с подобными проблемами клиентов объединиться для составления коллективной претензии. Цель обращения – требовать компенсации расходов и улучшения работы банковской службы мониторинга.

В комментариях под этим сообщением другие пользователи отметили, что блокирование может быть связано с требованиями Пенсионного фонда Украины по периодической верификации клиентов. Однако, по словам автора обращения, верификация уже производилась раньше, и он не понимает, почему ее нужно повторять. Другой комментатор посоветовал обращаться в банк через альтернативные каналы связи, в частности, соцсети, поскольку на отзывы на сайте представители банка не отвечают.

Что еще стоит знать

Напомним, согласно постановлению Кабинета Министров Украины, пенсионеры, являющиеся внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), обязаны пройти идентификацию до 25 марта 2025 года, чтобы сохранить право на получение пенсий. Председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов объяснил, что для выполнения этого требования необходимо обратиться в отделение банка, имея при себе паспорт, идентификационный код и пенсионное удостоверение.

Мы также писали, что клиенты Ощадбанка сообщают о случаях мошенничества, в результате которых с их счетов были похищены значительные суммы, и жалуются на отсутствие должной поддержки от банка. Поставшие требуют возврата средств и детального рассмотрения инцидентов, однако банк не обеспечивает эффективного разрешения ситуации. Кроме того, служба безопасности, по их утверждениям, не выявляет подозрительных операций, что приводит к повторению подобных случаев.

Ощадбанк пенсионеры лицо с инвалидностью банковские счета блокирование

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